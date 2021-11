Hakro Merlins Crailsheim drehen noch eine verloren geglaubte Partie

Hakro Merlins Crailsheim – Basketball Löwen Braunschweig 92:90 n. V. (20:24, 19:26, 23:17, 17:12, 13:11)

Crailsheim; Shorts II (19 Punkte/davon 3 Dreier), Lewis (17/2), Harris (15), Stuckey (9/2), Bleck (9/1), Aririguzoh (9), Radosavljevic (7/1), Lasisi ((5/1), savage (2), Kindzeka.

Braunschweig: Amaize (19/2), Brown (16/1), Van slooten (15/5), Klassen (11), Peterka (9/3), Krämer (7), Turudic (5), Sehnal (4), N. Tischler (4), B. Tischler.

Zuschauer: 1944.

Zur Pause sahen die Hakro Merlins aus Crailsheim eigentlich schon wie der Verlierer aus. Sie wirkten nach dem Europe-Cup-Spiel unter der Woche recht müde und lagen beim Seitenwechsel bereits mit 39:50 zurück. Doch die Mannschaft kämpfte sich wieder ins Spiel. Die Zuschauer verwandelten die Arena in ein Tollhaus und am Ende stand tatsächlich noch ein Sieg nach Verlängerung.

Crailsheims Sebastian Gleim: „Wir müssen uns vorstellen, wir haben jetzt das dritte Spiel in einer Woche gewonnen. Wir haben in Bayreuth gewonnen, jetzt heute zuhause gegen Braunschweig. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich für uns, das ist eine Riesensache, da müssen wir uns heute selbst alle auf die eigene Schulter klopfen, die Mannschaft, die Fans. Der Staff hat einen riesigen Job gemacht, die Jungs fit und vorbereitet zu kriegen. Das ist einfach ein gigantischer Erfolg für unseren Club. Wir haben trotzdem gewisse Fehler gemacht.“ In dieser Woche Woche wird es wieder international in Hohenlohe. Am morgigen Mittwoch, 3. November, empfangen die Hakro Merlins Crailsheim zum 4. Spieltag des Europe Cups die Bakken Bears. Das Hinspiel in Dänemark haben die Zauberer mit 91:78 für sich entschieden. Aktuell liegt das Team von Sebastian Gleim auf dem zweiten Platz in der Gruppe G. cd