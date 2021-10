Guter Zulauf und sehr ansprechende Leistungen

Ihrem mittlerweile 27. Landesoffenen Werfertag am Tag der Deutschen Einheit veranstalteten die Leichtathleten des TV Hardheim auf ihrer Anlage. Diese Veranstaltung im Herbst ist nicht nur eines der Topmeetings des Spätjahres im nördlichen Baden-Württemberg, sondern im Leichtathletiksportkreis momentan die einzige Veranstaltung überhaupt, bei der technische Disziplinen in diesem Umfang angeboten werden.

Nachdem voriges Jahr wegen der Corona-Pandemie der Wettbewerb nur mit Hammerwerfen und Kugelstoßen im kleinsten Rahmen stattfand, sollten dieses Jahr wieder alle leichtathletischen Wurfdisziplinen angeboten werden. Die Nachfrage an Anmeldungen im Vorfeld war aber derart groß, dass eine Meldesperre bereits fünf Tage vor Wettkampfbeginn eingelegt werden musste. Andernfalls wäre ein auch unter Hygienebedingungen geordneter Ablauf der Veranstaltung nicht mehr gewährleistet gewesen. Das Wettkampfangebot ist insgesamt weiterhin noch sehr begrenzt und so nahmen einige Athleten wirklich sehr weite Anfahrten in Kauf, darunter aus Ulm, Ansbach oder dem südbadischen Badenweiler.

Die äußeren Bedingungen waren als sehr gut zu bezeichnen, der organisatorische Ablauf um Sportwart Reiner Paul und Abteilungsleiter Dr. Achim Eirich sowie Sebastian Sauer im Wettkampfbüro und einem erfahrenen Stamm an Kampfrichtern und Helfern war reibungslos.

Den Weg nach Hardheim fanden 35 Sportler aus 15 Vereinen: TSV Ansbach, TuS Badenweiler, LG BEC, TV Hardheim, TSG Heilbronn, LG Hohenlohe, LA Kemen, TV Kurpfalz, LAZ Mosbach/Elztal, LAZ Obernburg/Miltenberg, Neckarsulmer SU, TV Rheinzabern, SSV Ulm und LG Traisa. Die LG Hohenlohe stellte das größte Kontingent.

Geldbach wirft am weitesten

Insgesamt wurden teilweise hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Akzeptanz des Hammerwerfens, welches immer zu Beginn der Veranstaltung durchgeführt wird, war wiederum sehr ansprechend. Den weitesten Wurf zeigte auch dieses Jahr Leo Geldbach von der LG Hohenlohe, auch wenn er nicht an seine persönliche Bestleistung herankam. Von den Hardheimer Hammerwerfern überzeugte Peter Dörr und Amelie Eirich.

Tolle Leistungen im Kugelstoßen und im Diskuswerfen zeigte Richard Bauder (Neckarsulmer Sport-Union). Jerome Schwager (TV Rheinzabern) schleuderte den Diskus am weitesten. Besonders ansprechende Speerwürfe gab es von Anna Helinger (LG Hohenlohe) und Jennifer Vogt (TSV Ansbach) zu sehen.

Die Ergebnisse

Männliche Jugend U20:

Kugelstoß: 1. Lionel Assick (TSG Heilbronn) 7,61 m. Diskuswurf: 1. Lionel Assick (TSG Heilbronn) 26,53 m.

Männliche Jugend U18

Diskuswurf: 1. Jerome Schwager (TV Rheinzabern) 40,06 m.

Hammerwurf: 1. Leo Geldbach (LG Hohenlohe) 40,51 m.

Männliche Jugend U16

Kugelstoß: 1. Ian Hochrein (LG Hohenlohe) 11,14 m.

Diskuswurf: 1. Ian Hochrein (LG Hohenlohe) 29,51 m. Speerwurf: 1. Ian Hochrein (LG Hohenlohe) 31,33 m.

Männliche Jugend U14

Diskuswurf: 1. Felix Münstermann (TG Traisa) 18,04 m. Speerwurf: 1. Eric Schweighöfer (TG Traisa) 35,81 m.

Senioren M40

Kugelstoß: 1. Daniel Sommerhalter (TuS Badenweiler) 7,70 m.

Diskuswurf: 1. Daniel Sommerhalter (TuS Badenweiler) 25,50 m. Hammerwurf: 1. Daniel Sommerhalter (TuS Badenweiler) 28,55 m.

Senioren M55

Kugelstoß: 1. Hans-Jörg Schiele (TSG Heilbronn) 10,81 m, 2. Kay Hemberger (TuS Badenweiler) 10,01.

Diskuswurf: 1. Kay Hemberger (TuS Badenweiler) 31,98 m, 2. Hans-Jörg Schiele (TSG Heilbronn) 31,54.

Hammerwurf: 1. Kay Hemberger (TuS Badenweiler) 28,53 m. Speerwurf: 1. Kay Hemberger (TuS Badenweiler) 25,35 m.

Senioren M60

Kugelstoß: 1. Achim Eirich (TV Hardheim 1895) 9,84 m, 2. Werner Harnisch (LAZ Mosbach/Elztal) 8,39.

Diskuswurf: 1. Werner Harnisch (LAZ Mosbach/Elztal) 24,95 m. Hammerwurf: 1. Peter Dörr (TV Hardheim) 39,72 m, 2. Bernhard Stöffel (TV Hardheim) 33,46, 3. Achim Eirich (TV Hardheim) 29,23.

Speerwurf: 1. Werner Harnisch (LAZ Mosbach/Elztal) 25,82 m.

Senioren M70

Kugelstoß: 1. Richard Bauder (Neckarsulmer Sport-Union) 11,98 m, 2. Werner Hollerbach (TV Hardheim) 8,82.

Diskuswurf: 1. Richard Bauder (Neckarsulmer Sport-Union) 35,55 m, 2. Werner Hollerbach (TV Hardheim) 23,91m.

Speerwurf: 1. Richard Bauder (Neckarsulmer Sport-Union) 30,69 m.

Senioren M75

Kugelstoß: 1. Fritz-Peter Schwarz (TV Hardheim 1895) 8,47 m.

Diskuswurf: 1. Làszlò Ertl (LG BEC) 21,94 m.

Senioren M80

Kugelstoß: 1. Horst Wolf (LAZ Obernburg/Miltenberg) 8,25 m, 2. Karl Heinz Messer (LAZ Obernburg/Miltenberg) 6,85.

Diskuswurf: 1. Horst Wolf (LAZ Obernburg/Miltenberg) 19,49 m, 2. Karl Heinz Messer (LAZ Obernburg/Miltenberg) 16,25.

Hammerwurf: 1. Horst Wolf (LAZ Obernburg/Mil) 28,40 m, 2. Karl Heinz Messer (LAZ Obernburg/Mil) 21,83.

Speerwurf: 1. Horst Wolf (LAZ Obernburg/Mil) 16,23 m, 2. Karl Heinz Messer (LAZ Obernburg/Mil) 12,69.

Weibliche Jugend U20

Kugelstoß: 1. Maike Deckert (LG Kurpfalz) 8,76 m. Diskuswurf: 1. Maike Deckert (LG Kurpfalz) 28,48 m.

Hammerwurf: 1. Amelie Eirich (TV Hardheim) 28,34 m.

Speerwurf: 1. Maike Deckert (LG Kurpfalz) 28,96 m.

Weibliche Jugend U18

Speerwurf: 1. Anna Helinger (LG Hohenlohe) 38,55 m.

Weibliche Jugend U16

Kugelstoß: 1. Alea Menikheim (LG Hohenlohe) 7,74 m. Speerwurf: 1. Alea Menikheim (LG Hohenlohe) 20,18 m.

Weibliche Jugend U14

Kugelstoß: 1. Alice Ghidelli (LG Hohenlohe) 7,71 m, 2. Magdalena Melzer (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) 7,35, 3. Vanessa Wloka (SSV Ulm) 6,96, 4. Lorena Hochrein (LG Hohenlohe) 6,38, 5. Martina Ghidelli (LG Hohenlohe) 5,38, 6. Lara Blagojevic (LG Hohenlohe) 5,36.

Diskuswurf: 1. Magdalena Melzer (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) 20,42 m, 2. Vanessa Wloka (SSV Ulm) 18,01, 3. Sarah Kringel (TG Traisa) 16,81.

Speerwurf: 1. Alice Ghidelli (LG Hohenlohe) 24,84 m, 2. Martina Ghidelli (LG Hohenlohe) 23,78, 3. Vanessa Wloka (SSV Ulm) 23,56, 4. Magdalena Melzer (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) 21,25, 5. Lara Blagojevic (LG Hohenlohe) 19,14, 6. Lorena Hochrein (LG Hohenlohe) 17,24.

Seniorinnen W35

Diskuswurf: 1. Jennifer Vogt (TSV Ansbach) 32,27 m. Speerwurf: 1. Jennifer Vogt (TSV Ansbach) 41,90 m.

Seniorinnen W50

Kugelstoß: 1. Ulrike Schiele (TSG Heilbronn) 9,25 m.

Diskuswurf: 1. Ulrike Schiele (TSG Heilbronn) 23,15 m.

Seniorinnen W65

Kugelstoß: 1. Marion Ertl (LG BEC) 6,21 m. Diskuswurf: 1. Marion Ertl (LG BEC) 12,71 m. dae