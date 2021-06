Guter Start für „Kreuz“

Bei den Tennisspielern des TSV Kreuzwertheim hat die Meden-Spielzeit 2021 begonnen. Die Vorsitzende Rebecca Scheiber schickt auch in diesem Jahr wieder acht Teams ins Rennen. Und der Saisonstart war furios. Alle fünf Teams, die am Spieltag im Einsatz waren, siegten.

Den Anfang machten die Herren 30 in der Kreisklasse 1. Sie holten im Derby gegen den TV Hasloch ein klares 8:1. In einer einseitigen Partie ging lediglich ein Doppel an die Haslocher. Die Einzelpunkte holten Beck, Eitel, Enders, Hock, Dölger und Rosberg. Die Doppel gewannen Eitel/Dölger und Hock/Rosberg.

Die Herren 40 in der Kreisklasse 3 schlugen ihre Gegner von der Germania aus Erlenbach mit 4:2. Enders, Scheiber und Habel ließen ihren Kontrahenten im Einzel keine Chance. Das Doppel Enders/Habel holte schließlich den vierten Punkt.

Einen sehr überzeugenden Sieg holten die Herren 55 (in Spielgemeinschaft mit dem SV Steinmark) in der Bezirksklasse 1 um Neu-Mannschaftsführer Günther Schäfer gegen den TC Westerngrund. Sie bescherten ihm zum Einstand ein glattes 6:0. Sandner, Herms, Hertlein und Schäfer siegten alle glatt in 2 Sätzen. Die Doppel Sandner/Hertlein und Herms/Scheiber gaben sich ebenfalls keine Blöße und somit keinen Satz ab.

Die Damen 1 durften im ersten Spiel zum TC Bürgstadt II in der Kreisklasse 3 reisen. Auch sie gewannen mit 4:2. Die Partien waren alle sehr knapp, so dass es durchaus auch ein Unentschieden hätte geben können. Gebhardt musste sich in einem harten Kampf mit ihrer Gegnerin im Match-Tie-Break durchsetzen. Scheiber und Schneider holten die restlichen Einzelpunkte. Kutschan musste sich einer sehr starken Gegnerin klar geschlagen geben. Im Doppel holten Scheiber/Schneider den entscheidenden vierten Punkt.

Die erste Herrenmannschaft holten beim TC Großheubach einen souveränen 8:1-Sieg in der Bezirksklasse 1. Zwei Mal Beck und zwei Mal Herbert sowie Schreck holten die Einzelpunkte. Die Doppel gewannen Eitel/F. Beck, T. Beck/Schreck und Herbert/Herbert. hs

