Gute Erinnerung an Gegner

Die beiden Niederlagen zum Auftakt in den vollgepackten Basketball-Dezember gegen die Fraport Skyliners und Unahotels Reggio Emilia aus Italien waren ein kleiner Dämpfer nach der zuletzt so starken Leistung mit wettbewerbsübergreifend acht Siegen aus neun Spielen für die Merlins Crailsheim. Am Samstag (20.30 Uhr) empfängt das Team von Trainer Sebastian Gleim nun den Lokalrivalen aus Ludwigsburg zum Spiel in der Basketball-Bundesliga.

Die MHP Riesen stehen mit sechs Saisonsiegen auf dem dritten Tabellenrang, gehen mit zuletzt drei Erfolgen ins Derby. In der Basketball Champions League setzte sich der Hauptrundenerste der vergangenen Spielzeit am Mittwoch mit 99:83 gegen die Spanier CB 1939 Canarias durch und steht damit bereits als Erster der Vorrundengruppe A fest.

Ein verschworener Haufen wollen die Merlins gegen „LU“ sein. © Reinhard

Die Crailsheimer haben mit TJ Shorts II nicht nur den Topscorer (19.3 Punkte) der Liga in ihren Reihen, sondern auch den besten Vorlagengeber (7.7 Assists). Center Bogdan Radosavljevic könnte beim Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Club gleich zwei Meilensteine erreichen: So kann er 250 Assists in der BBL voll machen und obendrauf seinen 100. Steal einfahren.

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind 750 Dauerkartenbesitzer für das Spiel erlaubt. Für die Zuschauer in der Arena Hohenlohe gelten die „2G Plus-Regelungen“. Es sind nur Geimpfte und Genesene zugelassen, deren zweite Impfung oder die Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegen, andernfalls wird ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest benötigt.

Das sind die sichersten Schützen

Doch zurück zum Sportlichen: Mit den Riesen Ludwigsburg reist am Samstag der Hauptrundenmeister der vorigen Saison in die Stierkampfarena nach Ilshofen empfangen werden. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen in der laufenden Saison. Bereits Anfang Oktober war der Lokalrivale zum Achtelfinalderby des BBL-Pokals in Ilshofen. Ein echter Krimi, den die Zauberer in der Overtime für sich entscheiden konnten (65:63). Zuletzt haben die Ludwigsburger fünf Liga-Spiele in Folge gewonnen. Damit stehen sie nach neun Spieltagen auf Rang drei. Die beiden Point Guards Jonah Radebaugh und Jordan Hulls sind derzeit die Dauerbrenner der Riesen – beide kommen auf durchschnittlich über 30 Minuten pro Spiel. Zudem gehören sie zu den sichersten Schützen.

Die Merlins verbuchen in der Liga bislang nur einen Sieg weniger als ihre Kontrahenten. Insgesamt stehen vier Niederlagen auf dem Konto der Hausherren. Crailsheims Trainer Sebastian Gleim weiß: „Ludwigsburg hat sich personell verändert und gesteigert, sind in die zweite Runde der CL eingezogen. Ihre Stärken liegen in der Defense, im Rebounding und ihrer Aggressivität. Es wird eine große Herausforderung am Samstag gegen Ludwigsburg, die alle annehmen müssen.“ jkl