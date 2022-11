Gut aus der Affäre gezogen

Der Schachclub BG Buchen verlor seine seine vom zweiten Spieltag verlegte Begegnung der Oberliga Baden beim SC Viernheim II mit 3:5. Die Hessen hatten die Verschiebung wegen der Teilnahme beim Europapokal für Sechser-Vereinsmannschaften beantragt, wo sie einen fantastischen dritten Platz erreicht haben.

Buchen belegt nach dieser Niederlage mit 3:3-Mannschaftspunkten weiterhin den fünften Tabellenrang, während Viernheim II als haushoher Meisterschaftsfavorit verlustpunktfrei an der Tabellenspitze steht.

Die Stärke der Viernheimer bekamen auch die Odenwäder spüren, denn die Gastgeber traten mit einer glanzvollen Aufstellung an: Sieben Titelträger und davon alleine drei Großmeistern. Viernheim II hatte so einen Vorteil beim Durchschnittswert der Wertungszahlen von 264, was im Schach Welten sind. Wenn man noch die Tatsache hinzunimmt, dass die Buchener nur zu siebt angetreten sind, verkauften sie sich sich bei der relativ knappen Niederlage weit mehr als teuer.

Die stärkste Leistung aufseiten der Gäste erreichte der Internationale Meister Amadeus Eisenbeiser, der gegen Konstantin Tarlev, den ukrainischen Großmeister mit der aktuellen Wertungszahl 2625 und damit einen GM der besseren Klasse, an Brett 3 einer sicheres Unentschieden erreichte. GM Tarlev hatte beim Europakal aus sieben Partien sechs Punkte erzielt und ist ein Vollprofi, der allein im Oktober 16 offizielle, ausgewertete Turnierpartien spielte.

Aber auch die Punkteteilungen jeweils mit den schwarzen Steinen von IM Henryk Dobosz (an Brett 2 gegen den französischen GM Thal Abergel ) , IM Etienne Mensch (Brett 4 gegen IM Maximilian Meinhardt) und FM Arndt Miltner (Brett 6 gegen die weibliche Internationale Meisterin Annemarie Mütsch) standen dem in nicht viel nach.

Den einzigen Sieg für Buchen errang an Brett 8 Karlheinz Eisenbeiser in einer sechsstündigen Kampfpartie gegen Till Engemann, der in den bisherigen Einsätzen volle Punktzahl für Viernheim verbucht hatte.

Niederlagen für Buchen bezogen lediglich FM Gerhard Junesch (Brett 5 gegen die weibliche Großmeisterin Dinara Wagner, die mittlerweile in der deutschen Damenrangliste an zweiter Stelle steht) und Felix Hefner (Brett 7 gegen FM Marco Dobrikov). eb