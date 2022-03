Grund zur Freude in Leiden?

Do-or-Die-Spiel im Fiba-Europe-Cup: Die Hakro Merlins Crailsheim treffen an diesem Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel auf ZZ Leiden. Mit einem Drei-Punkte-Polster, das sich die Hohenloher letzte Woche in Ilshofen erarbeitet hatten, geht es in die Niederlande, wo man das Ticket für das Halbfinale lösen möchte. Tip-off in der Provinz Südholland ist März um 19.30 Uhr, das Spiel wird wie gewohnt live und kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Fiba übertragen.

Viertelfinale, Part Zwei. Bereits am Dienstagmittag machten sich die Merlins auf die rund 650 Kilometer lange Reise in den Westen der Niederlande, um das Rückspiel im Europe-Cup-Viertelfinale zu bestreiten. Dort werden sie an diesem Mittwoch von ZZ Leiden empfangen. Im Duell gegen das Team aus dem Nachbarland geht es um nicht weniger als den Einzug in das internationale Halbfinale – und die Hohenloher gehen mit einem kleinen Vorsprung in das Rückspiel.

Vor Wochenfrist waren die Niederländer zu Gast in Ilshofen – in einem sehr ausgeglichenen Spiel setzten sich die heimischen Zauberer mit 71:68 durch. Neben dem Europe-Cup-Topscorer TJ Shorts II, der mit 14 Zählern erfolgreichster Schütze seines Teams war, zeigten auch Bogdan Radosavljevic (13 Punkte in 14 Minuten) und Jaren Lewis (zwölf Punkte/sieben Rebounds) eine starke Leistung. Aufseiten der Niederländer waren vor allem Dunn und Mikalauskas erfolgreich, Center Midtgaard dominierte mit zwölf Punkten und elf Rebounds die Zone.

„Wir gehen am Mittwoch in unser 38. Spiel in dieser Saison, und das ist ein besonderes. Wir spielen die Viertel Nummer fünf, sechs, sieben und acht Leiden. Es geht für uns darum, die Akkus zu laden, uns gut vorzubereiten und mit viel Zuversicht in dieses Spiel zu gehen. Ein Spiel um ein internationales Halbfinale ist eine großartige Chance und eine außerordentliche Leistung zugleich“, weiß Sebastian Gleim um die Bedeutung des Spiels.

Anders als in der BBL, in der die Crailsheimer bei einer Auswärtsbilanz von 3:8 stehen, fuhren sie im Europe-Cup „on the road“ bereits einige Siege ein. Die Zauberer wollen zwar einen erneuten Sieg, allerdings würden auch andere Endergebnisse reichen, um es unter die letzten Vier zu schaffen. Jede Niederlage unter drei Punkten oder auch ein unentschieden wäre gleichbedeutend mit dem Halbfinaleinzug. Falls Leiden mit drei Zählern gewinnt, stände es ausgeglichen - dann wäre ausschlaggebend, welches Team bei ihrem jeweiligen Sieg die höhere Punktzahl erreicht hat.

Die Niederländer erholten sich von der Niederlage am letzten Mittwoch schnell er und fuhren in der Endrunde der nationalen BNXT-League einen wichtigen Sieg bei den Belgiern Belfius Mons ein (80:74). Die meisten Punkte scorte Center Midtgaard, der auch schon in Ilshofen bewies, dass er durch seinen kräftigen Körper schwer unter den Brettern zu verteidigen ist. Club-Veteran Worthy De Jong legte am Wochenende starke 16 Zähler und sieben Rebounds auf und wird auch am Mittwoch versuchen, in seiner zehnten Spielzeit für ZZ Leiden in das Halbfinale einzuziehen.

Bei den Merlins wird entscheidend sein, wie schnell sie die Derby-Niederlage bei s.Oliver Würzburg verdaut haben. Besonders in der Kategorie Rebounds müssen die Crailsheimer in Holland eine bessere Präsenz zeigen, um dem Gegner nicht zu viele zweite Chancen zu ermöglichen. pm