Grünenwört hat’s nicht leicht

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen der Herren soll am Wochenende ein volles Programm zur Austragung kommen. SV Niklashausen II – TV Hardheim (Freitag, 1. April, 20 Uhr). Niklashausen II (20:2) spielt am Freitag gegen Hardheim (6:16). Der SV kam zuletzt kampflos zu zwei Zählern, der TV setzte dem aktuellen Spitzenreiter aus Seckach beim 6:9 kräftig zu. Beide Mannschaften benötigen jeden Zähler, um die eigene Zielsetzung Aufstieg (SV) sowie Klassenerhalt (TV) erreichen zu können. Favorit ist der Gastgeber. SC Grünenwört – SV Dertingen (Freitag, 1. April, 20.30 Uhr). Für Grünenwört (1:21) sieht es vor der Partie gegen Dertingen (13:9) sportlich gesehen nicht gut aus. Der SC steht am Tabellenende, musste zuletzt gar ein Match kampflos abgeben. Die Mannen des SV sind mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet und stehen im vorderen Mittelfeld. Diese Konstellation allein macht die Gäste zum Favoriten. ETSV Lauda – Spvgg Hainstadt II (Samstag, 2. April, 15 Uhr). Sowohl Lauda (15:7) als auch Gast Hainstadt II (13:9) befinden sich im vorderen Mittelfeld. Beide sind zuletzt kampflos zu jeweils zwei Pluszählern gekommen und hoffen, in halbwegs gewohnter Aufstellung antreten zu können. Theoretische Vorteile lassen sich erst dann erkennen, sobald die Teams an die Platten treten. SV Seckach – TSV Oberwittstadt (Samstag, 2. April, 18 Uhr). Spitzenreiter Seckach (22:0) empfängt den Tabellenvorletzten Oberwittstadt (3:19). Die Gastgeber glänzen weiterhin, mit einer blütenweißen Weste. Die Gäste hatten nach ihrem Sieg in Grünenwört etwas Hoffnung geschöpft, mussten ihre Begegnung zuletzt aber kampflos abgeben. Seckach ist Favoriten. SG Dörlesberg/Nassig – FC Hettingen (Samstag, 2. April, 18.30 Uhr). In der abschließenden Partie des Spieltages begegnen sich Dörlesberg/Nassig (10:12) und Hettingen (7:15). Die SG hat zuletzt zwei Mal in Folge ohne Spiel Punktverluste quittieren müssen, der FC gegen das Spitzenteam aus Niklashausen klar und gegen die Mittelfeldmannschaft aus Dertingen knapp. Mit einem Sieg könnten Hettingen an die Gastgeber herankommen. hpw

