Große Überraschungen ausgeblieben

In allen Spielklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks blieben die Überraschungen aus, was die Partien betrifft, die für den Auf- oder Abstieg ausschlaggebend sind. Damit verbleiben der FC Gissigheim (Kreisliga), der TTC Oberschüpf (Kreisklasse A), der SV Dertingen II (Kreisklasse B) und die SG Dörlesberg/Nassig III weiter an der Spitze.

Kreisliga Tauberbischofsheim

TTV Oberlauda – TTC Bobstadt 6:9 TTV Oberlauda: Einzel: Fading, Balbach, Thomas Stolze, Obrecht, Vincent Stolze, Justus Stolze, Doppel: Fading/Balbach, Th. Stolze/Appel, V. Stolze/J. Stolze. TTC Bobstadt: Einzel: Seeberger, Behringer, Beier, Müller, Throm, Quenzer, Doppel: Seeberger/Behringer, Beier/Throm, Müller Quenzer. Spielverlauf: 1:0 Fading/Balbach, 1:1 Seeberger/Behringer, 2:1 V. Stolze J. Stolze, 2:2 – 2:3 Behringer, Seeberger, 3:3 – 4:3 Th. Stolze, Obrecht, 4:4 – 4:7 Quenzer, Throm, Seeberger, Behringer, 5:7 – 6:7 Th. Stolze, Obrecht, 6:8 – 6:9 Throm, Quenzer. Es gelang dem Tabellenschlusslicht TTV Oberlauda nicht, trotz ansprechender Leistung gegen den TTC Bobstadt zu punkten. Dabei lag der TTV nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 vorne. Die Siege in den drei Paarkreuzen wurden jeweils komplett Beute einer der beiden Mannschaften. Der TTC zeigte sich mit Seeberger und Behringer im vorderen Paarkreuz siegreich, der TTV mit Thomas Stolze und Obrecht im mittleren Paarkreuz, der TTC mit Throm und Quenzer im dritten Paarkreuz. TSV Tauberb. II – ETSV Lauda II 9:5 TSV Tauberbischofsheim II: Einzel: Spang, Sieron, Hörner, Barthel, Henninger, Craciunescu, Doppel: Sieron/Barthel, Spang/Craciunescu, Hörner/Henninger. ETSV Lauda II: Einzel: Dertinger, Schweitzer, Berger, Neuser, Schwager, Kirschning, Doppel: Dertinger/Berger, Schweitzer/Neuser, Schwager/Kirschning. Spielverlauf: 1:0 Sieron/Barthel, 1:1 Dertinger/Berger, 2:1 Hörner/Henninger, 2:2 – 2:3 Schweitzer, Dertinger, 3:3 – 5:3 Hörner, Barthel, Henninger, 5:4 – 5:5 Schwager, Dertinger, 6:5 – 9:5 Sieron, Hörner, Barthel, Henninger. Kreisklasse A TSV Gerchsh. – DJK Unterbalb. 4:9 TSV Gerchsheim: Einzel: Arnold Seubert, Wagner, Michel, Albert, Szeitszam, Blaschke, Doppel: A. Seubert/Michel, Wagner/Szeitszam, Matthias Seubert/Albert. DJK Unterbalbach: Einzel: Michael Broens, Schulte, Bamberger, Maier, Franz Broens, Weiland, Doppel: Schulte/Bamberger, M. Broens/F. Broens, Maier/Weiland. Spielverlauf: 0:1– 0:2 M. Broens/F. Broens, Schulte/Bamberger, 1:2 – 2:2 M. Seubert/Albert, A. Seubert, 2:3 – 2:5 M. Broens, Maier, Bamberger, 3:5 Szeitszam, 3:6 F. Broens, 4:6 A. Seubert, 4:7 – 4:9 Schulte, Bamberger, Maier. Unterbalbach entpuppte sich mit dem Sieg beim TSV Gerchsheim zum derzeit erfolgreichsten Team der Rückrunde. Die DJK holte sich zwei der drei Eingangsdoppel und baute diesen Vorsprung mit 4:2 Siegen in der ersten Hälfte der Einzel auf 6:3 aus. Danach holten die Gerchsheimer einen weiteren Zähler, die Unterbalbacher jedoch deren drei. FC Gissigh. II – TSV Assamst. II 0:9 FC Gissigheim II: Einzel: Rogler, Holger Hartmann, Bundschuh, Noll, Achstetter, Silas Hartmann, Doppel: Rogler/H. Hartmann, Bundschuh/Achstetter, Noll/S. Hartmann. TSV Assamstadt II: Einzel: Stumpf, Geißler, Hügel, Borck, Imhof, Wachter, Doppel: Stumpf/Geißler, Hügel/Borck, Imhof/Wachter. Spielverlauf: 0:1– 0:9 Hügel/Borck, Stumpf/Geißler, Imhof/Wachter, Geißler, Stumpf, Borck, Hügel, Wachter, Im hof. FC Eichel – TSV Tauberb. III 3:9 FC Eichel: (Einzel): Dill, Schmitt, Gruber, Wognitsch, Merkert, Doppel: Dill/Schmitt, Gruber/Merkert. TSV Tauberbischofsheim III: Einzel: Röder, Arnold, Henninger, Craciunescu, Düll, Seitz, Doppel: Arnold/Henninger, Röder/Düll, Craciunescu/Seitz. Spielverlauf: 0:1 – 0:7 Röder/Düll, Arnold/Henninger, Craciunescu/Seitz, Arnold, Röder, Craciu-nescu, Henninger, 1:7 Merkert, 1:8 Düll, 2:8 – 3:8 Dill, Schmitt, 3:9 Henninger. Kreisklasse B SV Dertingen II – TTC Bobst. III 9:1 Spielverlauf: 1:0 Dinkel/Scheckenbach, 1:1 Eibeler/J. Kappes, 2:1 – 9:1 Jahns/Diehm, Dinkel, Seubert, Scheckenbach, Schulz, Jahns, Diehm, Dinkel. Kreisklasse C TTV Oberl. II – TSV Tauberb. IV 3:6 Spielverlauf: 1:0 Vincent Stolze/Justus Stolze, 1:1 Adam/Schellinger, 2:1 V. Stolze, 2:2 – 2:4 Adam, Schellinger, Düll, 3:4 V. Stolze, 3:5 – 3:6 Gruber, Düll . TTC Großr. II – VfR Uissigh. 6:2 Spielverlauf: 1:0 – 4:0 Menig/Dertinger, Weimert/Theisz, Menig, Dertinger, 4:1 Martini, 5:1 Theisz, 5:2 Heerd, 6:2 Dertinger. hpw

