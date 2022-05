Groß ist die Vorfreude auf das Event

Nach zweijähriger Pause ist es nun wieder soweit: Der Reit- und Fahrverein Külsheim freut sich, sein traditionelles Reit- und Springturnier durchführen zu können.

Es wird viel geboten

Auf der Reitsportanlage in der Jahnstraße wird den Besuchern, mit Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse L, aus sportlicher Sicht einiges geboten. Mit 200 Pferden werden die Teilnehmer in den 19 unterschiedlichen Prüfungen knapp 320 Mal an den Start gehen. Dressurprüfungen finden samstags ab 8.30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr bis jeweils 16.30 Uhr, statt. Highlight wird das Dressurfinale am Sonntag von 15.15 bis 16.30 Uhr sein.

Springprüfungen finden dieses Jahr ausschließlich am Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr statt. Sowohl die Punktespringprüfung Kl. L mit Joker um 14.30 Uhr, als auch die Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Der Reiternachwuchs freut sich am Sonntag um 13 Uhr beim Führzügelwettbewerb mit Kostümprämierung über viele Zuschauer.

Besondere Atmosphäre

Nach zwei Jahren Abstinenz sollte man sich die besondere Atmosphäre eines Reitturniers nicht entgehenlassen und dabei bewundern, was Reiter und Pferd als Team zusammen leisten können.