Deutschlands Tennisvereine fiebern dem Start unter freiem Himmel entgegen: Die Anmeldungen für die nationale Saisoneröffnung, die seit 14 Jahren unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ durchgeführt wird, liegen weit über dem Referenzwert von 2019.

Aufbruchstimmung

„In unseren Tennisvereinen herrscht Aufbruchstimmung. Anhand der uns vorliegenden Zahlen haben wir die begründete Hoffnung, dass wir das selbstgesteckte Traumziel von 2500 teilnehmenden Clubs für unsere Aktion ‚Deutschland spielt Tennis’ erreichen können“, sagte kürzlich DTB-Präsident Dietloff von Arnim.

In der nun anstehenden Freiluftsaison sieht er eine gute Möglichkeit, den Tennissport in der Wahrnehmung der sportinteressierten Öffentlichkeit prominent zu positionieren. „Tennis als Individualsportart, die im Freien und mit großen Abständen ausgeübt werden kann, wird in den kommenden Monaten noch einen wichtigen Beitrag leisten können, Menschen ohne großes Infektionsrisiko wieder in Bewegung zu bringen“, ist der Verbandschef überzeugt.

Die sich daraus ergebenden Chancen den Vereinen zu vermitteln und sie zu aktivieren, war für den Dachverband die große Aufgabe der letzten Wochen. „Nach jetzigem Stand ist uns das gelungen - und noch ist die Anmeldephase nicht vorüber“, so von Arnim.

Eine wichtige Funktion bei der Ansprache der Tennisvereine übernehmen die Landesverbände, die in der Pandemie ihre Angebote für die Clubs nochmals ausgebaut haben und dabei auch stellenweise „Neuland“ betreten. Neben digitalen Services werden die teilnehmenden Vereine immer häufiger von den regionalen Verbänden auch individuell beraten und auch telefonisch bei der Anmeldung für die „Deutschland spielt Tennis“-Saisoneröffnung unterstützt.

Viele „Werbe“-Maßnahmen für die Aktion zeigen Erfolge: So hat zum Beispiel der Württembergische Tennis-Bund die Anmeldezahl der Vereine in seinem Verbandsgebiet schon zu einem recht frühen Zeitpunkt im Vergleich zu 2019 verfünffachen können.

Als besonders attraktiv für die Vereine habe sich die Entscheidung erwiesen, den Zeitraum für die Saisoneröffnung in diesem Jahr nach hinten offen zu lassen, so dass diese notfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgeholt werden kann.

Wer sich mit seinem Verein an der gemeinsamen Saisoneröffnung beteiligt, wird durch den kostenfreien Zugang zu zahlreichen digitalen und analogen Werbemitteln unterstützt. Die Vereine erhalten darüber hinaus auch verschiedene Leitfäden, zum Beispiel für die Organisation einer Saisoneröffnung auf der eigenen Anlage.

Die Anmeldung für Tennisvereine läuft noch bis zum 4. April, der offizielle Beginn der Freiluftsaison ist ab dem 24. April geplant.