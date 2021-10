Griechen mit viel Offensiv-Power

Der Rhythmus aus Ligaspielen am Wochenende und internationalen Partien am Mittwoch geht für die Hakro Merlins Crailsheim auch in dieser Woche weiter. Bereits am gestrigen Dienstag ist das Team nach Griechenland gereist, wo am heutigen Mittwoch, 27. Oktoberm um 20 Uhr (deutsche Zeit) das dritte Gruppenspiel im Fiba Europe-Cup gegen Peristeri Vitabiotics Athen ansteht. Beide Teams haben derzeit eine ausgeglichene Bilanz mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage. Es geht also um einen wichtigen Punktgewinn, um mit einem möglichst guten Tabellenplatz in die Rückserie zu gehen.

In der griechischen Hauptstadt wartet mit dem Team von Trainer Sotiris Manolopouloseine Mannschaft, die wie die Crailsheimer zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie am Fiba-Europe-Cup teilnehmen. Am ersten Spieltag schrammten die Griechen bei Tsmoki Minsk nur knapp am Punktgewinn vorbei, denn sie verloren erst nach Verlängerung mit 85:87. Gegen den dänischen Vertreter Bakken Bears gewannen sie dann ihr Heimspiel ebenfalls hauchdünn mit 85:83.

„Das Spiel in Athen am Mittwoch ist für uns etwas ganz Besonderes. Ein Spiel, das für unseren Verein, aber auch für jeden einzelnen Basketballer eine großartige Herausforderung ist. Uns erwartet eine kleine, laute Halle mit durchgängigem Fan-Gesang in einer großen Basketballkultur. Wir alle müssen dieses Spiel genießen“, freut sich Merlins-Coach Sebastian Gleim.

Der Kader der Griechen zeichnet sich durch eine ausgeglichene Scoring-Qualität aus. Es punkten im Europe-Cup durchschnittlich gleich vier Spieler zweistellig. Bester Werfer ist Terran Petteway. Der 29-jährige Small Forward erzielte sowohl gegen Aarhus als auch gegen Minsk 20 Punkte. In der heimischen Liga ist allerdings Guard Ian Miller Topscorer der Athener. Dort kommt der US-Amerikaner in drei Partien auf 13,7 Punkte. Unter den Körben spielt bei Peristeri ein alter Bekannter aus der BBL. Center Chad Brown lief in der vergangenen Saison für die JobStairs Giessen 46ers auf. „Peristeri ist eine Mannschaft mit sehr cleveren einheimischen Spielern, jeder Menge Offensiv-Power und 1-gegen-1-Qualität auf den Importspots. Gegen beide Stärken müssen wir immer mit fünf Spielern arbeiten. Ein Prozess in dem wir jeden Tag besser werden müssen“, so Gleim. anuf

