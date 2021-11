Die „Goldene Sportpyramide“ geht in diesem Jahr an Silvia Neid. Die Pionierin und Wegbereiterin für Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland, 111-fache Nationalspielerin, langjährige Bundestrainerin und mit dem DFB-Team 2016 in Rio de Janeiro Olympiasiegerin, erhält die prestigeträchtige Auszeichnung für ihr Lebenswerk am 24. November im Allianz Forum in Berlin. Das Preisgeld von insgesamt 25

...