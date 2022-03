Gleims Freude und Gleims Sorge

Leiden – Crailsheim 85:77 (23:24, 30:25, 19:11, 13:17)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Crailsheim: Shorts II (12), Lewis (7), Stuckey (11), Lasisi (2), Harris (18), Bleck (12), Kindzeka, D. Kovacevic, Radosavljevic (11), Gudmundsson (2), Aririguzoh (4)

Crailsheims Starspieler Shorts verletzte sich in Leiden. © Philipp Reinhard

Rückspiel im FIBA Europe Cup Viertelfinale! Die Merlins Crailsheim waren nur einen Sieg von dem historischen Einzug in ein internationales Halbfinale entfernt. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Viertelfinale schufen die Hohenloher am vergangenen Mittwoch in der heimischen „Arena Hohenlohe“, als sie im Hinspiel ZZ Leiden mit 71:68 bezwangen. In den Niederlanden galt es diesen Vorsprung zu nutzen, um ein weiteres magisches Kapitel in dieser Spielzeit zu schreiben. Eine ausgeglichene erste Halbzeit endete mit einem Vier-Punkte-Polster für die Gastgeber. Doch im dritten und vierten Viertel starteten diese dann einen vorentscheidenden Lauf und erhöhten den Vorsprung bis auf 21 Zähler. In einer verrückten Schlussphase kamen die Crailsheimer zwar noch nah an heran, am Ende wurde die Aufholjagd jedoch nicht belohnt, so dass man Leiden mit 77:85 unterlag. Eine starke Premierensaison im internationalen Wettbewerb endete alos im Viertelfinale.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Crailsheim Trainer Sebastian Gleicm ordnete dieses Ausscheiden wie folgt ein: „Der einzige Grund enttäuscht zu sein ist die Niederlage heute. Sehen wir das große Bild im Fiba Europe Cup können wir sehr stolz sein, auf das was wir erreicht haben. Wir haben das Spiel in acht Vierteln verloren und nicht ausschließlich heute. Dabei hat auch das Heimspiel eine Rolle gespielt. Heute haben wir, trotz der hoffentlich nicht so schweren Verletzung von TJ, nach einiger Anpassungszeit sogar noch eine Chance gefunden, das Spiel mit drei, vier Big Plays noch zu drehen. Das haben wir nicht geschafft. Abschließend müssen wir absolut das Positive aus dieser Fiba Europe Cup Zeit ziehen und sehr stolz darauf sein, dass wir einige Teams hinter uns gelassen haben. Wir müssen uns jetzt erholen, den Blick nach vorne richten und hoffen, dass unsere Spieler gesund bleiben und die Verletzung von TJ nicht so schwerwiegend ist.“

Hitziger und härter

Zu Pause lagen die Crailsheimheimer mit 49:53 hinten und noch war alles drin. Nach gutem Start kam aber im Laufe des dritten Viertels Leiden besser in Fahrt und vergrößerte seine Führung. Das Spiel wurde nun immer hitziger und härter, jeder war sich um die Bedeutung bewusst. In der 25. Spielminute war es plötzlich ganz ruhig in der Vijf Meihal. TJ Shorts blieb abseits des Parketts verletzt liegen und konnte fortan nicht mehr mitwirken (siehe nebenstehenden Bericht). Mit 72:60 ging es in die finalen zehn Minuten.

Ohne Shorts übernahm nun Terrell Harris Verantwortung und versenkte zwei Dreier. Die letzte Minute hatte es allerdings in sich. Die Gastgeber verloren einige Bälle im Spielaufbau, sodass die Merlins mehrere Möglichkeiten hatten, einige Zähler aufzuholen. Trotz einer wilden Schlussphase reichte es am Ende knapp nicht, die Zauberer verloren mit 85:77. cdud