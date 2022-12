Gleim fordert Investition

Zum Start des Heimspiel-Doppelpacks erwartet die Merlins Crailsheim die erste Bewährungsprobe in der zweiten Gruppenphase des Fiba Europe Cups. Zu Gast sind am Mittwoch ab 19 Uhr der niederländische Rekordmeister Heroes Den Bosch. Die Crailsheimer wollen ihre internationale Siegesserie von vier Erfolgen hintereinander ausbauen und gut in die zweite Runde starten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der vierten Adventswoche wird es keinesfalls besinnlich in Ilshofen, denn die Merlins haben zwei schwierige Heimspielaufgaben zu meistern. Bevor am Samstagabend die Telekom Baskets Bonn mit zahlreichen Ex-Merlins zu Gast sind, steht der erste Härtetest bereits am Mittwoch an, wenn die Hohenloher Den Bosch zum Auftaktspiel der zweiten Gruppenphase im FIBA Europe Cup empfangen. „Den Bosch ist die bisher stärkste Mannschaft, gegen die wir in diesem Jahr im Fiba-Wettbewerb spielen. Sie sind ungeschlagen in der heimischen Liga und kommen als Meister und Pokalsieger aus dem letzten Jahr zu uns. Wir müssen nicht viel investieren, sondern extrem viel investieren, um Spiele zu gewinnen. Wir benötigen in jedem Spiel die höchste Energie, riesigen Fokus und selbstlosen Invest in unser Kollektiv“, sagt Merlins-Headcoach Sebastian Gleim.

Daheim noch ungeschlagen

Der 16-malige niederländische Meister und amtierende Pokalsieger qualifizierte sich ebenfalls mit einer Bilanz von 4:2-Siegen für die zweite Runde und verdrängte mit einem Sieg im letzten Spiel den FC Porto auf Rang zwei. Die beeindruckende Bilanz aus 12:2-Siegen in ihren vergangenen 14 Pflichtspielen spricht für sich. Daheim ist das Team von Coach Erik Braal in neun Spielen noch ungeschlagen.

Mehr zum Thema Basketball In der eigenen Arena „vermöbelt“ worden Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Basketball Würzburg Baskets "auf dem Papier" der Favorit Mehr erfahren Basketball Ein „echter“ Prüfstein für die Merlins Mehr erfahren

Für die Merlins gilt e,s die beiden vergangenen Niederlagen im Pokal gegen Ludwigsburg und in der Liga gegen Ulm abzuhaken und sich auf die nächsten wichtigen Wochen zu fokussieren. Außerdem will man besser in die Gruppenphase starten wie zu Beginn der Saison. Erfolgsgarant war und ist in dieser Spielzeit Forward Jaren Lewis. Der Amerikaner übernimmt in seiner zweiten Saison bei den Crailsheimern enorm viel Verantwortung und legt mit 13,8 Zählern und 9,3 Rebounds beeindruckende Zahlen auf. Gerade das Erobern von zweiten Bällen wird ein Faktor sein. auf

Info: Das Spiel live auf dem Fiba-Youtube-Kanal übertragen.