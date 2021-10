Gleim ärgert schlechte Verteidigung

Crailsheim – Ulm 71:93 (21:25/ 24:21/17:24/9:23)

Crailsheim: Shorts II (10), Lewis (8), Savage (3), Stuckey (20), A. Kovacevic, Lasisi (5), Harris (8), Bleck (6), Kindzeka (2), D. Kovacevic (2), Radosavljevic (5), Aririguzoh (2).

Nachdem die Merlins Crailsheim empfingen am Samstag den Lokalrivalen ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga – und das vor fast ausverkauften Rängen. Die Fans der Zauberer sorgten für die richtige Derbystimmung und ließen die Stierkampfarena von der ersten Sekunde an beben. Am Ende reichte es aber für Crailsheim nicht zum Sieg: 71:93 hieß es am Ende.

Sebastian Gleim, Headcoach der Merlins sagte: „ Wir haben in der ersten Halbzeit zu schlecht verteidigt, in der zweiten Hälfte zu schlecht angegriffen und aufgehört zu verteidigen, was mich negativ stimmt, weil wir uns zuhause nicht so präsentieren dürfen. Das müssen wir aufarbeiten. Es wäre zu einfach zu sagen, es war das dritte Spiel in sieben Tagen. Wir müssen die positive Energie von diesem Programm ziehen und besser werden und zuhause anders spielen vor so einer tollen Kulisse, die uns sowohl auswärts als auch zuhause so fantastisch unterstützt.“

Zur Pause nur einen Punkt hinten

Die Merlins Crailsheim gingen mit einem Vier-Punkte-Rückstand ins zweite Viertel, wo der in Dreier-Wurflaune gekommene Moe Stuckey einen Wurf aus dem Backcourt im Korb unterbrachte. Eine in weiten Teilen ausgeglichene, körperlich umkämpfte und durch viele Fouls geprägte Partie ging mit einem 45:46-Rückstand aus Sicht der Hausherren in die Halbzeit. 62:70 hieß es nach dem dritten Viertel.

Die Ulmer kamen besser in den letzten Spielabschnitt und konnten ihre Führung anschließend auf neun Punkte ausbauen. Die Fans der Zauberer standen geschlossen hinter ihrer Mannschaft aus Crailsheim und machten weiter Stimmung. Ulm blieb jedoch zielsicherer. Die Hohenloher brauchten im letzten Viertel über fünf Minuten für die ersten Punkte. Drei Minuten vor Schluss betrug der Abstand auf die Ulmer 13 Punkte. Diese bauten ihren Vorsprung in der Crunchtime aber noch weiter aus. Am Ende waren neun erzielte Punkte der Zauberer im letzten Viertel aber zu wenig, um noch an Ulm aufschließen zu können. cdu