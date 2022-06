Gleich mehrfach Edelmetall

Calw rief erstmals wieder zum Senioren-Cup im Karate auf. Diesmal nahmen vier Mitglieder des Ryozanpaku Dojo im TSV Tauberbischofsheim teil – mit fantastischen Ergebnissen.

Der allgemeinen Lethargie im Sport folgend, war das Turnier mit seinen vielen Altersklassen teilnehmermäßig nicht so hoch besetzt. Einige Klassen mussten gar zusammengelegt werden, aber was es zu sehen gab, war schon toll.

In der Klasse der über 30-Jährigen startet Gerry Mixich aus Dertingen in den beiden Disziplinen Kata und Kumite und holte sich bei seinem ersten Turnier einen zweiten und einen dritten Platz.

Eine Stufe weiter, bei den „Ü-40ern“, zeigte Iris Götzelmann aus Distelhausen eine kraftvolle Kata „Bassai Dai“, mit der sie erst vor Monaten den schwarzen Gürtel erwarb. Es war eine tolle Darbietung, knapp hinter der Siegerin wurde es für sie der zweite Platz.

Nervosität bezwungen

Der dritte Debütant, Peter Habermann aus Wertheim, mit 69 Jahren ältestes Mitglied der Karateabteilung, bezwang seine Nervosität und seine Gegner. Er musste in einer jüngeren Altersstufe antreten, durfte aber in beiden Disziplinen mit dem zweiten und dritten Platz Edelmetall mit nach Hause nehmen. Eine Demonstration dafür, dass Karate in jedem Alter machbar ist und auch sportlichen Erfolgen keine Grenzen gesetzt sind.

Zum Schluss trat auch der Cheftrainer der Abteilung, Schlatt, nach 19 Jahren wieder einmal bei einem Wettkampf an und sicherte sich in beiden Disziplinen bei den „Ü-50ern“ jeweils den ersten Platz.

Wichtiger als der Erfolg der vier Teilnehmer ist der Mut, an solch einem Turnier teilzunehmen, sich dem direkten Vergleich zu stellen und zwischen Sieg und Niederlage zu bestimmen. Dies alles ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich nicht explizit auf den Wettkampf vorbereitet wurde, sondern die Leistungen aus dem normalen wöchentlichen Training heraus geschafft wurden. sake