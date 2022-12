Gleich ein Knaller zum Auftakt

Wie es der Zufall will, beginnt die Saison 2023 für die Schwäbisch Hall Unicorns und ihre Fans mit einem Knallerspiel: Am 20. Mai bestreiten die Haller ihren Seasonopener im „Optima Sportpark“ gegen die Potsdam Royals. Das erste Spiel in der neuen Saison ist somit die Wiederholung des letzten Spiels der Vorsaison, dem German Bowl XLIII. Das letzte Rundenspiel sieht der Plan für den 9./10. September vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie in den letzten beiden Jahren wurde die Nord- und die Südgruppe der Erima GFL auch für die Saison 2023 wieder in jeweils zwei Staffeln mit vier Mannschaften aufgeteilt. Gegen die Teams in der eigenen Staffel spielen die Bundesligisten ein Hin- und ein Rückspiel, gegen die Teams der anderen Staffel aber nur eines.

Hinzu kommen im neuen Jahr zwei Interconference-Spiele gegen Team aus der jeweils anderen Regionalgruppe Nord oder Süd. Die Gegner dafür ergeben sich aus den diesjährigen Platzierungen, das Heimrecht wurde per Los entschieden. Für die Unicorns bedeutet dies ein Heimspiel gegen die Potsdam Royals zum Saisonauftakt am 20. Mai sowie ein Auswärtsspiel bei den New Yorker Lions in Braunschweig am Wochenende 10./11. Juni. Beides sind Neuauflagen von früheren German Bowls, in denen die TSG-Footballer 2019 gegen Braunschweig unterlagen und 2022 gegen Potsdam gewannen.

Mehr zum Thema American Football Ian Gehrke kehrt 2023 zurück in seine Heimatstadt Mehr erfahren Royals Das laute Schweigen des Palasts – Prinz Harry will Krisentreffen Mehr erfahren

Die Unicorns befinden sich zusammen mit den Straubing Spiders, Saarland Hurricanes und den Aufsteigern Ingolstadt Dukes in der Staffel 1 der Süd-Gruppe. Der Staffel 2 im Süden sind die Marburg Mercenaries, Munich Cowboys, Allgäu Comets und IFM Razorbacks Ravensburg zugeordnet.

Die Playoffs beginnen am Wochenende 23./24. September mit dem Viertelfinale. axe