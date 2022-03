Gissigheim mit weißer Weste

In der Kreisliga des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim sind alle Vorrundenspiele absolviert. Der FC Gissigheim steht mit nunmehr 18:0 Punkten und sechs Zählern Vorsprung in der Tabelle deutlich vorn. Zwei der vier Begegnungen fanden aus pandemischen Gründen nicht statt. Lauda II – Gissigheim 7:9 ETSV Lauda II: Einzel: Dertinger, Slomka, Muhr, Berger, Schwager, Kirschning, Doppel: Dertinger/Slomka, Muhr/Berger, Schwager/Kirschning. FC Gissigheim: Einzel: Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Noll, Doppel: Stahl/Ullrich, Hetzler/Noll, Bundschuh/Veith. Spielverlauf: 1:0, 2:0 Dertinger/Slomka, Muhr/Berger, 2:1 Bundschuh/Veith, 3:1 Dertinger, 3:2, 3:3 3:4 Hetzler, Veith, Bundschuh, 4:4 Schwager, 4:5, 4:6 Ullrich, Hetzler, 5:6 Slomka, 5:7 Bundschuh, 6:7 Berger, 6:8 Ullrich, 7:8 Kirschning, 7:9 Stahl/Ullrich.

Der FC Gissigheim musste lange kämpfen, um beim starken ETSV Lauda II die Oberhand zu behalten. Die Gastgeber kamen besser aus den Eingangsdoppeln heraus, führten mit 2:1. In der ersten Hälfte der Einzel hatten die Mannen des FC Vorteile und gingen mit 5:4 in Führung. Die zweite Hälfte der Einzel änderte an diesem kleinen Gästevorsprung nichts und so stand es vor dem Schlussdoppel 8:7 für die Gissigheimer. Deren Spitzendoppel Stahl/Ullrich gewann mit 3:2 über die Laudaer Dertinger/Slomka und sicherte mittelbar die weiße Weste des Spitzenreiters FC Gissigheim I. Hundheim/S. – Oberlauda 9:2

Marcel Münkel spielt für den FC Hundheim-Steinbach erfolgreich im vorderen Paarkreuz. © FC

FC Hundheim/Steinbach: Einzel: Alexander Münkel, Marcel Münkel, Tobias Hauck, Marco Bischof, Hermann Bischof, Bühlmann, Doppel: A. Münkel/M. Münkel, T. Hauck/M. Bischof, H. Bischof/Berthold Hauck. TTV Oberlauda: Einzel: Fading, Thomas Stolze, Obrecht, Dorstewitz, Vincent Stolze, Justus Stolze, Doppel: Fading/T. Stolze, Obrecht/Dorstewitz, V. Stolze/J. Stolze. Spielverlauf: 1:0 A. Münkel/M. Münkel, 1:1 Fading/T. Stolze, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 H. Bischof/B. Hauck, A. Münkel, M. Münkel, T. Hauck, M. Bischof, H. Bischof, 7:2 V. Stolze, 8:2, 9:2 A. Münkel, M. Münkel. Niklashausen III – Lauda II 9:0

Das Gästeteam traten zu dieser Begegnung nicht an. Bobstadt – Schweigern 0:9 Die Mannschaft der Bobstadter Gastgeber trat zu dieser Begegnung nicht an. hpw