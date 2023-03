Gelungene Premiere

In Mulfingen wurde zum ersten Mal ein Leichtathletik-Hallensportfest ausgerichtet. 100 Kinder aus insgesamt sieben Vereinen der Region nutzten die Gelegenheit sich sportlich zu messen. Unter den Teilnehmern waren auch junge Sportlerinnen und Sportler der LG Hohenlohe/ Igersheim, die bei den Wettkämpfen gute Leistungen zeigten.

Für die Igersheimer von der LG Hohenlohe gab es neben den erwarteten Siegen durch Egor Kerter und Annika Dietzel durch die Mannschaft in der Klasse U8 mit dem Sieg eine Überraschung, die man nicht so erwarten konnte.

Im Bezug auf das Alter waren Kinder der Jahrgänge 2012 und jünger in Disziplinen wie Medizinballstoßen, Weitsprung auf die Weichbodenmatten, Sprints über 30 Meter und Hürdenläufe am Start.

Eliah Siewior, Zoe Weiß, Constanze Lindt, Emily und Luana Maier setzten sich in der Klasse U8 gegen zwei Mannschaften aus Dörzbach und je eine aus Forchtenberg und Mulfingen durch.

Hier wurden die Ergebnisse der Mannschaften addiert und dann pro Disziplin Rangpunkte vergeben. Die Mannschaft mit den geringsten Punkte wurde als Sieger ausgezeichnet. Mit der Punktzahl von drei war man eindeutiger Sieger. Das bedeutete, dass man in Summe die schnellsten Läufer und besten Weitspringer und mit dem Medizinball am weitesten gestoßen hat.

Ebenso Top war Annika Dietzel (W8). In dieser Klasse mussten die Sprints zwei mal gelaufen werden und es kam noch der Hürdenlauf über Mini-Hürden dazu. In den Läufen war sie die Schnellste, beim Weitsprung sprang sie am Weitesten und hatte die größten Weiten beim Medizinballstoßen. Was jeweils der erste Platz in den Disziplinen war und somit mit vier Rangpunkten den Sieg brachte.

Egor Kerter (M9) kam auf fünf Punkte. Im Hürdenlauf war Lukas Feuchtmüller (Schrozberg) zwar zwei Zehntelsekunden schneller, da Egor Kerter aber in den anderen drei Disziplinen stärker war, siegte er klar vor Lukas Feuchtmüller.

Das erfolgreiche Abschneiden der Igersheimer wurde mit zweiten Plätzen durch Finnik Roth (M8), Lea-Yamina Brauer (W11), Roman Fuchs (W11), Jannik Roth(M11) und dem dritten Platz von Lina Walter (W11) untermauert (die Ergebnislisten gibt es unter www.leichtathletik-igersheim.de). hl