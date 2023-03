Gedächtnisturnier mit Tradition

Zum sechsten Spiel der Saison traf die erste Mannschaft des Schachclubs Paimar in der Landesliga auf den Tabellendritten Hockenheim II. Nach zwei knappen Niederlagen gegen Mannheim und Ketsch musste dabei unbedingt wieder gepunktet werden, um eine gute Ausgangsposition für die nächsten Spiele gegen die Tabellennachbarn am Tabellenende zu haben.

Allerdings hatten nach den ersten Partien weder Dr. Andreas Gabel noch Holger Kuhn etwas auf das eigene Punktekonto beitragen, da sie ihre Partien verloren. Am achten Brett brachte dagegen Ralph Becker seinen Angriff auf die gegnerische Königsstellung zum Erfolg. An den Brettern zwei und drei kamen Max van gen Hassend und Peter Martin kurz danach jeweils nicht über ein Remis hinaus, was einen 2:3-Rückstand bedeutete.

An Brett eins bekam es René Ciak in höchster Zeitnot mit einem Figuren- und Turmopfer zu tun, wobei er es übersah, seine Stellung um den König sicher abzudecken. So verlor er unglücklich. Michael Gantert, der mit einer Figur (in Führung“ lag, erläuterte zur gleichen Zeit seinem Gegner, dass eine berührte Figur auch gezogen werden muss, was zum Damengewinn und somit zum vollen Punktgewinn führte.

Gleich nebenan musste nun Christian Gabriel sein Turmendspiel gewinnen. Da seine Türme schneller und besser die freien Linien besetzten und sein Springer gegenüber des gegnerischen Läufers flexibler war, gelang ihm nach viereinhalb Stunden der Sieg und damit das 4:4 für Paimar.

Mit 3:9 Punkten stehen die Paimarer nun auf Platz neun , punktgleich mit den nächsten Gegnern Dielheim (5. März) und Neckargemünd (2. April).

Das Jugendtraining findet weiterhin jeden Freitag ab 19 Uhr statt.

Am 3. März startet außerdem um 2015 Uhr in Paimar das jährliche und somit traditionelle Heinz-Kuhn–Gedächtnisturnier. Das ist ein offenes 5-Runden-Schnellschachturnier mit 15 Minuten Bedenkzeit, an dem auch Nichtvereinsspieler teilnehmen können. scp