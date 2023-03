Geärgert, aber nicht gewonnen

TSV Buchen – Kirchheim 64:91

Buchen: D. Hartmann, N. Heydler, J. Lemp, N. Linsler, L. Linsler, M. Linsler, L. Haas, B. Hemberger, P. Heizmann, C. Saur, J. Oberhauser.

Den vorletzten Heimspieltag der laufenden Saison konnten die Basketballer des TSV Buchen mit einer ausgeglichenen Bilanz beschließen. Den Anfang machte das Spiel der zweiten Herrenmannschaft gegen den KuSG Leimen III.

Hier hatte das Team rund um Coach Fabian Ungerer sofort die Führung inne. Letztlich gewann man 75:61 und sichern sich einen sehr guten fünften Platz in der Tabelle.

Zur Primetime folgte dann das Spiel der Oberligamannschaft, die sich erst in der Vorwoche glücklich ihren Klassenerhalt gesichert hatte (wir berichteten). Gegen den Top-Favoriten aus Kirchheim versprach man sich eine spannende Partie. Und natürlich: Die Kirchheimer starteten mit guten Aktionen unter dem Korb stark ins Spiel, dennoch konnte Buchen hoch motiviert mit den eigenen Spielzügen dagegen halten. Erst gegen Ende des ersten Viertels setzte sich Kirchheim mit mehreren Dreiern deutlich von den „Grün-Weißen“ ab (15:22). Zur Halbzeit führte der Spitzenreiter mit zehn Punkten Unterschied.

Nach der Halbzeit startete Buchen dann eindeutig als bessere Mannschaft und ließ den Vorsprung immer weiter schwinden. Niclas Heydler brachte Buchen in der 28. Minute in Führung. Dennoch brachte die nicht gewohnte Intensität der Kirchheimer das Buchener Team in den letzten Spielminuten doch zum Einbruch. Eiskalt bestraften sie jeden Fehler und so wurde die Führung zum Schluss wieder zweistellig und man verlor mit 64:91. Trotz der doch hohen Niederlage hatte das Buchener Team dennoch geschafft dem Meister in der Oberliga Baden in den ersten drei Vierteln deutliche Schwierigkeiten zu bereiten. gö