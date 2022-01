Gassner ist „Vize“

Die deutschen Skeletonis haben bei der Europameisterschaft in St. Moritz zwei Medaillen geholt. Hinter dem siegreichen Letten Martins Dukurs kamen der aus Königheim stammende Alexander Gassner und Weltmeister Christopher Grotheer vom BRC Thüringen auf die Ränge zwei und drei. Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der im zweiten Lauf am Start ausrutschte, komplettierte im parallel ausgetragenen Weltcup-Rennen das gute deutsche Abschneiden mit Platz vier in EM- und Weltcupwertung.

Gassner, der am Freitag im Schweizer Engadin mit dem ersten Podium seine beste Saisonplatzierung einfuhr, kommt nach acht Rennen auf Gesamtrang sechs. dpa