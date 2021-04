In der Basketball-Bundesliga (BBL) gastierten die Hakro Merlins aus Crailsheim am heutigen Mittwoch, 14. April, um 19 Uhr bei Aufsteiger Niners Chemnitz.

Die Crailsheimer haben am vergangenen Mittwoch die vorzeitige Qualifikation für die Playoffs klar gemacht und wollen sich in den restlichen Hauptrundenspielen die bestmögliche Positionierung ergattern, Chemnitz steht dagegen im Tabellen-Mittelfeld mit ordentlichem Polster sowohl auf die Abstiegs- als auch auf die Playoff-Ränge. Das Hinspiel im Dezember haben die Hohenloher mit 88:76 für sich entscheiden können.

Trotz der ernüchternden Niederlage gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels am vergangenen Freitag ist die Leistung der Crailsheimer in dieser Saison insgesamt sehr lobenswert. Nach einer überragenden Hinrunde mit nur drei Niederlagen aus 17 Partien folgte ein kleineres, aber erwartbares Tief. Das lag auch an einigen personellen Rückschlägen: Mit Tim Coleman und Haywood Highsmith, die gemeinsam pro Spiel knapp 20 Punkte und 8 Rebounds sammelten, fielen zwei absolute Leistungsträger aus. Zudem fehlt Big Man Jamuni McNeace momentan mit Rückenproblemen. Trotzdem zeigte die Mannschaft starke Leistungen, auch gegen Top-Teams wie den FC Bayern Basketball (74:79). Die Niederlagen gegen Frankfurt und zuletzt gegen Weißenfels waren zwar aufgrund der tabellarischen Situation unerwartet, allerdings mit den Fakten oben im Hinterkopf vollkommen menschlich.

Die fehlende Energie, die das junge Crailsheimer Team gegen den MBC hatte, soll nun heute in der Messe Chemnitz wieder auf das Parkett gebracht werden. Der Aufsteiger ist enorm gefährlich, besonders in ihrer eigenen Halle. Das haben unter anderem die Bayern (85:83) und Bamberg (85:82) zu spüren bekommen. Coach Rodrigo Pastore und seine Jungs haben bewiesen, dass sie jeden Gegner in der Bundesliga schlagen können.

Am vergangenen Samstag mussten die Sachsen allerdings einen kleinen Rückschlag verkraften, als sie bei Schlusslicht Vechta klar mit 69:82 verloren. Trotzdem steht der Aufsteiger souverän auf dem 13. Tabellenplatz und hat ein ordentliches Polster von acht Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Bemerkenswert: Die Niners waren mehrmals aufgrund von positiven Corona-Fällen in ihren Reihen in Quarantäne, doch zeigten sie keinen wirklichen Leistungsabfall nach langen Wettkampf- und Trainingspausen.

Anführer der Sachsen ist Guard Marcus Thornton, der im Schnitt 28:34 Minuten am längsten auf dem Feld steht und mit 13,9 Punkten und 4,2 Assists der Niners -Topscorer ist. Besonders in der Crunchtime trumpfte der Mann mit dem Rasta-Zopf in dieser Spielzeit oftmals auf und sicherte dem Team einige Last-Minute-Erfolge. Unterstützt wird er im Scoring von George King (11,9 PKT), Terrell Harris (11,4) und Isiaha Mike (11,2) die im Schnitt eine starke Feldwurf-Quote von über 50 Prozent aufweisen. Der ehemalige Crailsheimer Joe Lawson, der im Hinspiel noch Topscorer der Niners mit 18 Punkten war, spielt derzeit in der Rotation von Rodrigo Pastore keine Rolle und musste nun mehrmals aussetzen.

„Chemnitz hat eine ausgeglichene Mannschaft, die mit viel Ballbewegung spielt. Sie haben sich seit ihrem schwierigen Start in die Saison stetig verbessert, was aufgrund eines guten Trainers und talentierten Spielern für mich zu erwarten war. Wir müssen zweifellos unser Energie-Level anheben und unsere grundlegenden Defensiv-Konzepte umsetzen um eine Chance gegen Chemnitz zu haben“, sagt Tuomas Iisalo über die Sachsen. anu

