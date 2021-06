Für Laurin Heinrich geht es im Wochen-Rhythmus Schlag auf Schlag

Der 19-jährige Rennfahrer Laurin Heinrich aus Würzburg hat auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg Carrera- Cup-Deutschland seinen zweiten Sieg eingefahren. Nach einem vierten Rang im Samstagsrennen fuhr Laurin Heinrich im ersten Lauf fuhr er im zweiten allen Konkurrenten davon. Vom zweiten Platz großartig gestartet, beschleunigte Heinrich schon in der ersten Kurve Ayhancan Güven aus und setzte sich an die Spitze des 32 Wagen starken Feldes. Diese Führung gab er bis ins Ziel nicht mehr ab.

In der Porsche-Carrera-Cup-Wertung führt Laurin Heinrich nun erstmals mit drei Punkten Vorsprung vor dem Vorjahresmeister Ten Voorde. Aber ausruhen kann sich das Nachwuchstalent nicht, denn im Porsche-911-GT3-Cup geht es Schlag auf Schlag. Im Wochenabstand wechseln sich die Rennen in den beiden schnellen Markenpokalen ab. Am kommenden Wochenende schon finden im legendären Autodromo di Monza die nächsten beiden Läufe im Carrera-Cup Deutschland statt. Nach langer Pause fährt der Carrera Cup wieder einmal im Rahmen der DTM. Laurin Heinrich: „Es ist natürlich sehr reizvoll, auch im Rahmen der DTM zu starten. Der Hochgeschwindigkeitskurs von Monza mit seinen Windschattenduellen ist schon eine besondere Herausforderung.“

Nach den Rennen in Monza geht es unverzüglich weiter, und zwar wieder ins österreichische Spielberg, wo der Supercup an gleich zwei Wochenenden hintereinander das Programm der Formel-1-Rennen bereichert. Die Konkurrenz im Supercup ist noch härter, wie Heinrich bereits im Rennen in Monte Carlo erfahren musste. Dennoch verspricht er sich angesichts der Strecke in der Steiermark, auf der er schon wertvolle Erfahrungen und nun sogar einen Sieg sammeln konnte, gute Ergebnisse.

Am Wochenende 10./11. Juli ist dann wieder der Carrera-Cup- Deutschland an der Reihe mit zwei Läufen auf dem Dünenkurs im holländischen Zandvoort, der durch einen grundlegenden Umbau den Erfordernissen einer Formel-1-Rennstrecke angepasst wurde. Die Rennen auf dieser praktisch neuen Strecke sind somit für alle Teilnehmer des Carrera-Cup eine Premiere. Danach geht es noch auf den Traditionskurs von Silverstone, wo der sechswöchigen Marathon mit insgesamt neun Rennen bei sechs Veranstaltungen abgeschlossen wird. lhm

