Mit den Allgäu Comets reist an diesem Samstag einer der Verfolger der Schwäbisch Hall Unicorns in der GFL nach Schwäbisch Hall in den Optima-Sportpark. Um 17 Uhr beginnt das Spiel, das bereits eine Richtungsentscheidung um die begehrten Heimrecht-Plätze in den Viertelfinals der Playoff-Runde bringen kann.

„Ich erwarte ein sehr intensives Spiel“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman. „Die

...