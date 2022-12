Für die „Badischen“ qualifiziert

Nach zweijähriger Zwangspause fanden erstmals wieder die Odenwald-Jugendmeisterschaften in verschiedenen Altersklassen am Brett und nicht mehr online statt. Die Teilnehmerzahl ist gegenüber den Vorjahren zurückgegangen, war aber mit 23 Teilnehmern letztlich dennoch ansprechend. Diese setzten sich aus Spielerin der Schachfreunde Bad Mergentheim, dem Mosbacher SC, der SC BG Buchen sowie Löffelstelzen zusammen.

Dabei gelang den Mosbachern das Kunststück, mit fünf Teilnehmern drei Titel zu holen. Ebenfalls gingen drei Titel an die ausrichtenden Kurstädter. Das Turnier galt gleichzeitig als Qualifikation für die badischen Meisterschaften Anfang Januar für die Altersklassen U14-U18 und Mitte April für die jüngeren Jahrgänge.

Die Altersgruppen U10-U12 zbd U14-U18 wurden jeweils in einer Gruppe zusammengefasst, aber in Rundenturnieren getrennt nach Jahrgängen gewertet. Die Altersklassse U10 war eine sichere Beute von Finn Mattern (Mosbacher SC), der Maxim Romaker (Löffelstelzen) mit klarem Abstand auf Rang zwei verwies. Dritter wurde der gerade erst acht Jahre alt gewordene Jonathan Halbach (SC BG Buchen). Auch bei den U12-Jugendlichen gab es mit Justin Walzer (Mosbacher SC) verlustpunktfrei einen unumstrittenen Titelträger – er gewann ebenfalls souverän das Rundenturnier. Zweiter wurde Jonas Salch (Löffelstelzen) vor Leonard Uhlemann (SF Bad Mergentheim), der Roman Ermilow (SC BG Buchen) auf den undankbaren Rang vier verwies.

In der Altersgruppe U14 dominierten die Mosbacher, die mit Gideon Seifert und David Scheuermann die beiden Spitzenplätze vor Laurenz Zahn (SF Bad Mergentheim) belegten. Seifert und Zimmermann lieferten sich ein erbittertes Duell und waren nach dem Rundenturnier punktgleich, so dass erst ein Stichkampf über die Titelvergabe zugunsten von Gideon Seifert entschied.

In der U16-Wertung dominierten die Gastgeber aus Bad Mergentheim, die alle drei Podestplätze einnahmen: Jakob Fries, Finn König und Nikita Repp standen auf dem Treppchen. Sie lagen im Rundenturnier ganz eng beisammen und waren nur durch einen halben Punkt getrennt, was die starke Leistungsdichte nochmals betonte.

In der U16-Gruppe der weiblichen Spielerinnen konnte eine komplette Spitzengruppe ermittelt werden und es zeigte sich die glänzende Jugendarbeit der Kurstädter, die mit Jolie Youness und Anne Hemmerich in dieser Reihenfolge ganz oben auf dem Treppchen standen. Dritte wurde dabei Sophia Halbach vom SC BG Buchen. Auch hier lagen alle drei Mädchen wiederum ganz dicht mit nur einem halben Zähler getrennt beieinander, so dass die Spannung über lange Zeit hochgehalten werden konnte.

Als Dritte Erste

Als einzige Starterin ging Sali Youness (SF Bad Mergentheim) in der weiblichen U18 an den Start und bekam hier folglich den Titel, den sie aber ohne Einschränkung verdient hat. Sie spielte mangels Konkurrenz im männlichen Turnierbaum mit und belegte im Rundenturnier mit eindrucksvollen vier Siegen aus sechs Partien den dritten Platz und sorgte so für Aufsehen. eb