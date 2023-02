Fünftbeste Mannschaft in Bayern

Die männliche U12-Mannschaft der Volleyballabteilung des TSV Röttingen hat bei den Bayrischen Meisterschaften in Dachau den hervorragenden fünften Platz erzielt. Erst vor zwei Wochen hatten sich die Jungs als Nordbayerischer Meister in Höchstadt für die letzte Runde qualifiziert. Der Ausrichter der Bayrischen Meisterschaften war ASV Dachau. Nach Höchstadt war es wiederrum für die junge Mannschaft eine tolle Erfahrung wie auch zwei spannende Turniertage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag wurden zuerst in vier Vierergruppen die Vorrunden gespielt, sowie am Ende die erste Zwischenrunde. Die Gruppengegner des TSV hießen TC Höchstadt, TSV Unterhaching II und TSV Mühldorf I. Allerdings riss gegen die letztgenannte Mannschaft aus Mühldorf die bisherige Siegesserie. Das hart umkämpfte Spiel verloren die Jungs mit 0:2 (20:25/22:25). Somit belegten die Jungs nach der Vorrunde in der Gruppe B den zweiten Tabellenplatz. Durch diese Platzierung musste noch ein Überkreuz-Spiel, um unter die besten Acht des Landes zu kommen, bestritten werden. Der letzte Gegner des Tages hieß MTV Pfaffenhofen.

Dieses Spiel wurde anstandslos mit 2:0 (25:10 / 25:21) gewonnen. Am nächsten Tag kam es zu der zweiten Zwischenrunde, welche die Platzierungsspiele eins bis vier und fünf bis acht entscheiden sollten.

Bekannter Gegner

Mehr zum Thema Volleyball Ohne Satzverlust den Titel geholt Mehr erfahren

Die nächste Hürde, der TSV Zirndorf, kam auf die Jungs zu. Ein schwerer Gegner, die schon aus dem Finalspiel in Höchstadt, bekannt waren. allerdings wurden beide Sätze durch letztlich kleine, aber entscheidende leichte Fehler am Schluss abgegeben: : TSV Röttingen – TSV Zirndorf 0:2 (22:25/24:26).

Nach der Niederlage stand für unsere Jungs fest: „Jetzt erst recht - wir holen uns den fünften Platz!“ Das „kleine“ Halbfinalspiel bestritten die Jungs gegen ASV Dachau. Nach toller Abwehr und Angriffsvarianten, aber auch klugen Kurzspiel am Netz, gewannen sie problemlos mit 2:0 (25:13 / 25:14). Somit stand dem „kleinen“ Finale nichts mehr im Wege, und der Gegner hieß TSV Grafing. Der Röttinger Nachwuchs gewann mit 2:0 (25:16 / 25:16).