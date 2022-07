Flexibel und viel Athletik

Basketball-Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim hat sich mit Prince Ali verstärkt. Der 25-jährige Guard wechselt vom spanischen Zweitligisten Zunder Palencia nach Crailsheim und wird mit der Rückennummer 8 auflaufen. Ali ist ein vielseitiger Spieler, der sich aber besonders durch seine Athletik auszeichnet.

Ali stammt aus Florida, wo er auch auf die Highschool ging (Sagemont). Anschließend zog es den 1,93 großen Guard auf die University of California, wo er von 2015 bis 2020 für die Bruins auf Korbjagd ging. Seine erste Übersee-Station machte er in Norwegen (Baerum Basket). In der letzten Spielzeit lief Ali dann für Zunder Palencia in der LEB Gold in Spanien auf. In 38 Spielen stand Prince durchschnittlich 25 Minuten auf dem Parkett und kam auf 13 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists. „Prince Ali hat in seiner jungen Europa-Erfahrung gezeigt, dass er seiner Mannschaft hilft zu gewinnen und dabei im Kollektiv gut zu spielen. Er ist ein Scorer mit einer tollen College-Karriere. Er kann auf drei Positionen spielen und entwickelt unser athletisches Potential. Es wird ein großer Schritt für ihn, den wir zusammen mit voller Vorfreude angehen“, sagt Sebastian Gleim.

„Ich glaube an das Konzept von Coach Gleim. Ich denke wir können diese Saison viel erreichen und freue mich, dass ich die Chance bekomme für die Merlins in der BBL zu spielen, die für mich zu einer der besten Ligen Europas gehört“, freut sich der Neuzugang. anuf