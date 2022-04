Finale in Külsheim

Das Finale im Herren Pokal A auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim erfolgt an diesem Mittwoch ab 20 Uhr in der Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim. Die Endspielteilnehmer sind der SV Niklashausen und der FC Külsheim. In diesem Pokal spielen jene Teams mit, die in der Saison in Spielklassen agieren, die über den Bereich der Region Ost hinausreichen. Dies trifft momentan auf zwei Mannschaften des Tischtennisbezirks zu. Diese sind zum einen Niklashausen, momentan Zweiter in der Verbandsoberliga Baden-Württemberg Gruppe 1, zum anderen Külsheim, derzeit Schlusslicht in der Verbandsklasse Nord im BTV. Durch diese Konstellation gab es in diesem Pokal vor dem Finale keine Spiele.

In diesem 3er-Pokal gilt das modifizierte Swaythling-Cup-System, gespielt werden ein Doppel und bis zu sechs Einzel. Sieger ist das Team, das vier Spiele gewonnen hat. Der Klassenunterschied zwischen beiden Teams beträgt von den Ligen her zwei Klassen, falls man die jeweilige Tabellensituation mit einbezieht, dann sind es subjektiv betrachtet mehr als zwei. Favorit für dieses Endspiel sind die Mannen des SV Niklashausen. hpw

