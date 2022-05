FC-Nachwuchs-Team startet mit Heimniederlage

Die Kunstturner des FC Hettingen II starteten in die Ligasaison der Bezirksklasse Baden LK II. Das Team wurde neuformiert, für die Talente Leonard Schell, Daniel Ziegler und Sebastian Wiese war es der erste Kürwettkampf auf dieser Ebene. Zu Gast war die erste Mannschaft der TSG Seckenheim startete der Wettkampf am Boden. Finn Pfeil zeigte eine Top-Leistung und wurde mit 11,45 Punkten belohnt. Niklas Mackert (10,65) und Julian Heffner (10,35) präsentierten ebenfalls stabile Übungen und erturnten 32,45 Punkte. Leonard Schell absolvierte mit starker Spannung seine erste Kürübung und wurde mit 9,95 Punkte belohnt. Der Gerätesieg ging mit 35,55 Punkten an die TSG.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Pauschenpferd bot Niklas Mackert eine starke Kürübung mit Kreisflanken, Unterkreisen, Wanderhüpfen, Swiss, Wandern und Scheren und kam auf 11,45 Punkte. Trotz Fußverletzung turnte Lucas Staudinger ebenfalls sauber die Elemente und kam auf 10,75 Zähler. Als dritter Turner kam Finn Pfeil mit 9,8 Punkten in die Wertung. Der Gerätesieg ging jedoch an die TSG Seckenheim mit 33,75:32 Punkten.

An den Ringen schlichen sich kleine Fehler ein, die sich aber in der Summe bei den Wertungen bemerkbar machten. So waren Strecksturzhänge oder Stützpositionen mit kleinen Wacklern ausschlaggebend. Niklas Mackert 10,6 Punkte, Julian Heffner (10,3) und Lucas Staudinger (10,25) erturnten 31,15 Punkte und mussten den Gerätesieg der TSG mit 33,1 Punkte überlassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Pause forderten Julian Heffner das Team auf, nun konzentriert an die Geräte zu gehen. Dies gelang den FC-Turnern am Sprung hervorragend. Finn Pfeil mit Tageshöchstwertung von 11,05 Punkten an diesem Gerät zeigte einen guten Start. Die Neueinsteiger Sebastian Wiese (10,45) und Daniel Ziegler (10,15) zeigten ebenfalls einen Handstützüberschlag in den sicheren Stand und holten 31,65 Punkte. Die TSG hatte wiederum die Nase vorn und siegte mit einem dünnen Vorsprung von 0,3 Punkten.

Den Barren entschied die TSG mit 33,8:31,95 Punkten klar für sich durch Übungen mit höherem Ausgangswert. Niklas Mackert (10,95), Finn Pfeil (10,55) und Julian Heffner (10,45) holten die Punkte für den FC.

Am Reck gaben die Turner nochmals ihr Bestes und erzielten 27,45 Punkte. Sebastian Wiese (9,2), Finn Pfeil (9,15) und Niklas Mackert (9,1) turnten Kippen, Stemme rückwärts, Felgumschwung, Felge vorlings, Sturzkippe und Hocke als Abgang. Die TSG kam auf 28 Punkte und entschied auch dieses Gerät für sich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Ende gewann Seckenheim deutlich mit 196,15:186,65 Punkten. Mannschaftsbetreuer Julian Heffner sah den Wettkampf als guten Einstieg in die Runde und forderte seine Teamkollegen auf, in den nächsten Trainingseinheiten an den kleinen Fehlern zu arbeiten. Er hob die Leistungen von Daniel, Leonard und Sebastian hervor. Letzterer turnte an allen olympischen Geräten und bestätigte seine steigende Formkurve im Kürturnen. Als Kampfrichtern waren Christof Mackert, David Dittrich, Lars Jantzen und Thorsten Carl im Einsatz. Die Moderation des Events lag in bewährten Händen von Felix Müller. ms