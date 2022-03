FC Külsheim klarer Außenseiter

Die Tischtennis-Verbandsklasse Nord sieht am Samstag ab 19 Uhr die Begegnung zwischen dem FC Külsheim I (2:22) und dem BJC Buchen I (20:4).

Die Gäste haben zuletzt eine eher unerwartete Niederlage gegen den SV Adelsheim einstecken und mittelbar ihre Ambitionen auf die Meisterschaft etwas zurückschrauben müssen. Die Gastgeber aus der Brunnenstadt punkteten am vorangegangenen Spieltag, allerdings kampflos gegen den TTC Neckargerach/Guttenbach. Die Külsheimer „Erste“ ist dennoch unerreichbar weit von einem Nichtabstiegsplatz entfernt und geht in der Partie gegen die Buchener als klarer Außenseiter ins Rennen. In der Vorrunde siegte der BJC mit 9:0. hpw

