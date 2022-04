FC Hettingen beim Ligafinale toller Zweiter

Eine weite Anreise hatten die Kunstturner des FC Hettingen zum Verbandsligafinale nach Wyhl am Kaiserstuhl. Für diesen Event organisierten die Verantwortlichen einen Fanbus. Geografisch gesehen sind die FC-Turner das nördlichste Team in Baden und werden in den Kreisen des Turnerbundes auch gerne als die „Gallier aus Badisch Sibirien“ bezeichnet.

In der Vorbereitung für das Finale legte das Trainerteam David Dittrich/Tobias Schmelcher unter der Woche durch Zusatztraining den vollen Fokus auf eine geschlossene Teamleistung. Bei diesem Ligafinale turnen zeitgleich die Mannschaften aus Ober- und Verbandsliga an den olympischen Geräten. Die mitgereisten FC-Fans sahen somit an diesem Abend die Elite im Kunstturnen aus Baden und unterstützten lautstark das Hettinger Team.

Robert Balint mit gestrecktem Salto als Abgang. © FC

Das Ligafinale wurde erstmals mit folgender Regel geturnt: Es dürfen nur vier Turner ans Gerät und sie kommen alle in die Wertung. Falls bei einem Turner die Kürübung nicht durchläuft, kann die Mannschaft einen Joker einsetzen. Dies muss sofort angezeigt werden, bevor die Kampfrichter mit der Wertung für den Turner beginnen. Insgesamt hat jede Mannschaft nur drei Joker für das Wettkampffinale.

Die Turner des FC Hettingen starteten gemeinsam in einer Riege mit dem TV Obergrombach am Barren. Christoph Schmelcher stieg mit souveränen 11,25 Punkten in den Wettkampf ein. Damit legte er eine gute Basis für seine Teamkollegen, die somit befreit und hochkonzentriert ebenfalls ihr Leistungspensum abriefen. Tobias Schmelcher (11,4 Punkte, Robert Balint (11,6 Punkte) und Pascal Briem (11,65 Punkte). Zusammen legten sie starke 45,9 Punkte vor.

Weiter ging es am Königsgerät Reck. Angefeuert von den FC-Fans, turnten die Kunstturner Flugelement Überkehren, Riesen in verschiedenen Variationen und Doppelsalto oder gestreckter Salto als Abgang in den sicheren Stand. David Dittrich (10 Punkte), Christoph Schmelcher (10,25 Punkte), Pascal Briem (10,35 Punkte) und Tobias Schmelcher (10,5 Punkte) erturnten somit stabile 41,1 Punkte.

Die Fortsetzung folgte am Boden – und auch hier punktete der FC stark. Geturnt wurde auf einer Bodenfläche von 16 mal 16 Metern, wobei hier jeder Kunstturner seine Kürübung so gestalten muss, dass in jede Ecke geturnt wird. Die FC-Turner setzten dies optimal um und erzielten 45,2 Punkte. Mit sauberen geturnten Elementen waren Pascal Briem (11,7 Punkte), Dominik Linsler (11,3 Punkte), Nicolas Heck (11,15 Punkte) und Tobias Schmelcher (11,05 Punkte) die Punktesammler.

Zur Halbzeitpause nutzten das Trainerduo David Dittrich/Tobias Schmelcher die Gelegenheit, das Team auf die nächsten drei Geräte vorzubereiten. Sie forderten ihre Turnkollegen auf, weiterhin, wie die gesamte Ligasaison, an ihr Leistungspensum zu gehen und dem Publikum sowie den mitgereisten FC Fans stabile Kürübungen zu zeigen.

Rico Leitz setzte dies am Zittergerät Pauschenpferd optimal um und legte 9,8 Punkte vor. Auch Robert Balint war mit 10,1 Punkten im Soll. Tobias Schmelcher rief hier sein Leistungspensum nicht ab und hatte einen Sturz in seiner Kürübung. Nun zog Trainer David Dittrich zum ersten Mal die Joker-Regelung und Christoph Schmelcher musste sofort ans Gerät. Er kam mit der Situation, dem starken Druck, zurecht und schaffte 8,35 Punkten für das Hettinger Team. Somit glich er konzentriert die Kürübung seines Bruders Tobias aus. Als letzter Turner am Pauschenpferd präsentierte Pascal Briem eine Top-Übung und verbuchte 11,35 Punkte für das Team. Mit 39,8 Punkten wurde auch an diesem Gerät gut gepunktet.

Am vorletzten Gerät, den Ringen, legten die Kraftpakete vom FC gleich nach und ließen den Kampfrichtern kaum Angriffsfläche. Zahlreiche Stemmen, Kreuzhänge, Hangwaagen, Schleudern und Doppelsalti als Abgang in den sicheren Stand sahen die Zuschauer. Pascal Briem (11,35 Punkte), Christoph Schmelcher (10,85 Punkte), Tobias Schmelcher (10,65 Punkte) und Lukas Schmidt (10,45 Punkte) holten somit 43,3 Zähler und lieferten ab.

Nun kam das letzte Gerät, der Sprung, für die FC-Gerätespezialisten Nicolas Heck (9,55 Punkte), Finn Pfeil (10,7 Punkte), Pascal Briem(10,75 Punkte) und Tobias Schmelcher (11,25 Punkte). Sie zeigten die Sprünge Tsukahara, Handstützüberschlag mit halber Drehung und Handstützüberschlag. Somit kamen bei diesem Gerät 42,25 Zähler auf das Konto vom FC.

Mit starken 257,55 Punkte und dem zweiten Platz an diesem Tag, durften die Kunstturner mit ihrem Trainerduo Dittrich/Schmelcher sehr zufrieden sein. Mit Finn Pfeil und Dominik Linsler wurden die nächsten Nachwuchstalente in das Team erfolgreich integriert. Erfreulich für das Trainerduo und Jugendleiter Michael Schmelcher ist, dass mit Niklas Mackert, Toni Lovrinovic und Lucas Staudinger die nächsten Kunstturner bereit sind, die Mannschaft zu ergänzen. Nach diesem Wettkampf gönnte sich die Mannschaft einen Zaubertrank und trat hochzufrieden die Heimreise an. Ergebnis Ligafinale: 2. TG Hanauerland 269,80 Punkte, 2. FC Hettingen 257,55 Punkte, 3. TV Iffezheim 255,25 Punkte, 4. WKG Sasbach-Renchtal 242,75 Punkte, 5. TV Obergrombach 229,15 Punkte, 6. TB Gaggenau 183,65 Punkte. Abschlusstabelle der Verbandsliga Baden: 1. TG Hanauerland 78 Gerätesiege/13 Punkte, 2. TV Iffezheim 65/13, 3. FC Hettingen 63/10, 4. TV Obergrombach 27/5, 5. WKG Sasbach-Renchtal 31/4, 6. TB Gaggenau 6/0. ms