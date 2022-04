FC Gissigheim weiter mit makelloser Bilanz

In der Kreisliga bleibt der FC Gissigheim mit weiterhin makelloser Bilanz an der Spitze. In der Kreisklasse A vergrößerte Erster TTC Oberschüpf durch einen Sieg über Tauberbischofsheim den Vorsprung. Kreisliga TSV Schweig. – ETSV Lauda II 7:9 TSV Schweigern: Einzel: Mike Riegler, Swen Riegler, Meder, Fähr, Kindermann, König, Doppel: M. Riegler/S. Riegler, Meder/König, Fähr/Kindermann. ETSV Lauda II: Einzel: Slomka, Muhr, Berger, Neuser, Schwager, Kirschning, Doppel: Slomka/Muhr, Berger/Kirschning, Neuser/Schwager. Spielverlauf: 1:0 M. Riegler/S. Riegler, 1:1 – 1:2 Slomka/Muhr, Neuser/Schwager, 2:2 – 4:2 M. Riegler, S. Riegler, Meder, 4:3 – 4:5 Berger, Kirschning, Schwager, 5:5 – 6:5 M. Riegler, S. Riegler, 6:6 Berger, 7:6 Fähr, 7:7 – 7:9 Schwager, Kirschning, Slomka/Muhr. Der TSV Schweigern und der ETSV Lauda II boten ein beinahe durchweg ausgeglichenes Spiel, welches schließlich mit dem Gästeteam einen Sieger fand. In der ersten Phase der Begegnung lag der TSV gar mit 4:2 in Front und nach wechselnden Führungen später auch noch mit 7:6. Im Endspurt gelangen dem ETSV drei Erfolge am Stück, die letztlich die Entscheidung zum 9:7-Gästesieg brachten. FC Hundh./S. – FC Gissigh. 1:9 FC Hundheim/Steinbach: Einzel: Alexander Münkel, Marcel Münkel, Tobias Hauck, Bischof, Berthold Hauck, Tittel, Doppel: A. Münkel/M. Münkel, T. Hauck/Tittel, Bischof/B. Hauck. FC Gissigheim: Einzel: Hetzler, Stahl, Bundschuh, Veith, Ullrich, Rogler, Doppel: Hetzler/Rogler, Stahl/Ullrich, Bundschuh/Veith. Spielverlauf: 1:0 A. Münkel/M. Münkel, 1:1 – 1:9 Stahl, Hetzler, Veith, Bundschuh, Rogler, Ullrich, Hetzler . TSV Tauberb. II – FC Külsh. III 9:5 TSV Tauberbischofsheim II: Einzel: Spang, Fröhlich, Müller, Hörner, Barthel, Arnold, Doppel: Müller/Hörner, Spang/Fröhlich, Barthel/Arnold. FC Külsheim III: Einzel: Stang, Hanna, Hepp, Maier, Meixner, Düll, Doppel: Stang/Hanna, Hepp/Düll, Maier/Meixner. Spielverlauf: 1:0 Müller/Hörner, 1:1 Stang/Hanna, 2:1 – 4:1 Barthel/Arnold, Spang, Fröhlich, 4:2 Maier, 5:2 – 8:2 Hörner, Barthel, Arnold, Spang, 8:3 – 8:5 Hanna, Hepp, Maier, 9:5 Barthel. SV Niklash. III – FC Külsheim III 9:1 SV Niklashausen III: Einzel: Siegfried Sorger, Robert Sorger, Drach, Hahner, Kohl, Ebner, Doppel: S. Sorger/R. Sorger, Drach/Hahner, Kohl/Ebner. FC Külsheim III: Einzel: Hanna, Hepp, Maier, Düll, Hernold, Dorbath, Doppel: Hanna/Maier, Hepp/Düll, Hernold/Dorbath. Spielverlauf: 1:0 – 5:0 S. Sorger/R. Sorger, Drach/Hahner, Kohl/Ebner, S. Sorger, R. Sorger, 5:1 Düll, 6:1 – 9:1 Hahner, Kohl, Ebner, S. Sorger. SG Dörlesb./N. II – SV Niklash. III 9:0 Das Gästeteam des SV Niklashausen III trat zu dieser Begegnung nicht an. Kreisklasse A TTC Großrin.. – TSV Assamst. II 9:6 TTC Großrinderfeld: Einzel: Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Horn, Kleinhans, Ojeleye, Doppel: Schörösch/Stolzenberger, Weimert/Kleinhans, Horn/Ojeleye. TSV Assamstadt II: Einzel: Stumpf, Geißler, Hügel, Borck, Frank, Wachter, Doppel: Stumpf/Geißler, Hügel/Borck, Frank/Wachter. Spielverlauf: 1:0 – 2:0 Schörösch/Stolzenberger, Weimert/Kleinhans, 2:1 Frank/Wachter, 3:1 – 5:1 Schörösch, Stolzenberger, Weimert, 5:2 – 5:3 Hügel, Wachter, 6:3 – 7:3 Ojeleye, Schörösch, 7:4 – 7:6 Geißler, Hügel, Borck, 8:6 – 9:6 Kleinhans, Ojeleye. In der Partie der beiden Verfolger von Spitzenreiter TTC Oberschüpf hatte der TTC Großrinderfeld gegen den TSV Assamstadt II das bessere Ende für sich. Die Gastgeber lagen von Beginn an in Führung, nach den ersten drei Einzeln gar mit 5:1. Jede Ergebnisverbesserung aus Sicht der Assamstädter konterten die Großrinderfelder erfolgreich, auch das zwischenzeitliche 7:6 hin zum schlussendlichen 9:6. FC Gissigh. II – TSV Tauberb. III 4:9 FC Gissigheim II: Einzel: Rogler, Ehrenfried, Bundschuh, Achstetter, Hartmann, Gehrig, Doppel: Rogler/Hartmann, Bundschuh/Achstetter, Ehrenfried/Gehrig. TSV Tauberbischofsheim III: Einzel: Röder, Arnold, Wolny, Scherer, Henninger, Buchholz, Doppel: Arnold/Henninger, Röder/Buchholz, Wolny/Scherer. Spielverlauf: 1:0 Rogler/Hartmann, 1:1 – 1:2 Arnold/Henninger, Wolny/Scherer, 2:2 Rogler, 2:3 – 2:5 Röder, Scherer, Wolny, 3:5 Hartmann, 3:6 Henninger, 4:6 Rogler, 4:7 – 4:9 Arnold, Wolny, Scherer. TTC Obersch. – TSV Tauber. III 9:5 TTC Oberschüpf: Einzel: Schrickel, Simon Weiland, Holzer, Gerald Weiland, Pers, Meder, Doppel: Schrickel S. Weiland, Holzer/Meder, G. Weiland/Pers. TSV Tauberbischofsheim III: Einzel: Röder, Arnold, Wolny, Scherer, Henninger, Buchholz, Doppel: Arnold/Henninger, Röder/Buchholz, Wolny/Scherer. Spielverlauf: 1:0 Schrickel/S. Weiland, 1:1 Arnold/Henninger, 2:1 – 4:1 G. Weiland/Pers, Schrickel, S. Weiland, 4:2 – 4:3 Scherer, Wolny, 5:3 Pers, 5:4 Henninger, 6:4 – 8:4 Schrickel, S. Weiland, Holzer, 8:5 Scherer, 9:5 Pers. FC Gissigheim II – DJK Unterb. 9:0 Das Gästeteam der DJK Unterbalbach trat zu dieser Begegnung nicht an. Kreisklasse B TSV Assamst. III - SV Schönfeld 0:9 Spielverlauf: 0:1 – 0:9 Hüll/Wülk, Meißner/Kraft, Baunach/Hofmann, Kraft, Meißner, Wülk, Hüll, Hofmann, Baunach. Kreisklasse C TTV Oberl. II – SG Dörlesb./N. III 0:6 Spielverlauf: 0:1 – 0:6 Anderlik/Geißler, Lang/Lampert, Anderlik, Lang, Geißler, Lampert hpw

