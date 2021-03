Die Basketballer des FC Bayern München waren frustriert über die vergebene Chance zum vorzeitigen Einzug in die Euroleague-Playoffs. Schnell verschwand der Bundesligist nach der 68:77-Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul in die Kabine. Der Druck am heutigen Donnerstag (1. April, 20.30 Uhr) im Heimspiel gegen Zalgiris Kaunas ist nun enorm gewachsen. „Wir benötigen einen Sieg“, forderte Trainer Andrea Trinchieri. „Wir haben ein weitere Chance, aber wir müssen es natürlich besser machen.“

AdUnit urban-intext1

Ein Sieg gegen die Litauer am vorletzten Spieltag ist Pflicht, ansonsten droht der Tabellensechste aus den Playoff-Plätzen zu rutschen. Zum Abschluss der regulären Saison gastierten die Münchner beim Spitzenreiter FC Barcelona. Bislang schaffte noch keine deutsche Mannschaft den Sprung in die K.o.-Runde der Basketball-Königsklasse.

Am späten Dienstagabend machte ein schwaches drittes Viertel (10:18) gegen den türkischen Topclub „den Unterschied“, befand Trinchieri. „Mangelnden Aufwand kann ich meiner Mannschaft nicht vorwerfen. Offensiv hätten wir besser spielen müssen, ansonsten waren wir am Maximum“, betonte der Italiener. Die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie soll allerdings nur eine Momentaufnahme sein. Gegen Kaunas will Trinchieri seine Spieler wieder am Limit sehen. „In 45 Stunden müssen wir es erneut zeigen“, sagte er. „Von unserer besten Seite.“

Wer die Daumen drückt

Freude herrschte dagegen beim früheren Bayern-Profi Danilo Barthel. Mit Fenerbahce machte er bei seinem Ex-Verein die Playoff-Teilnahme perfekt. Seine früheren Teamkollegen sollen nun folgen. „Es ist superschwer“, sagte Barthel bei „MagentaSport“. „Sie haben noch alle Möglichkeiten. Vor allem zu Hause“, sagte der deutsche Nationalspieler. „Ich drücke ihnen die Daumen.“

AdUnit urban-intext2

Gegen Fenerbahce Istanbul starteten die Bayern furios und führten dank acht Zählern von Vladimir Lucic schnell mit 10:3 (5. Minute). Der Club aus Istanbul kam zum Ende des ersten Viertels deutlich besser ins Spiel, drehte das Match und führte nach zehn Minuten mit 18:15. Auch im zweiten Durchgang dominierten beide Abwehrreihen die Partie.

Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und bauten den Vorsprung aus, weil die Bayern lediglich zehn Zähler erzielen konnten. Der Club von Nationalspieler Danilo Barthel führte daher nach 30 Minuten mit 53:44. Der frühere Bayern-Profi konnte wenig Akzente setzen und blieb ohne Zähler.

AdUnit urban-intext3

Im vierten Viertel kamen die Bayern noch einmal auf 68:73 (39.) heran, doch der routinierte türkische Spitzenclub freute sich am Ende über den Einzug in die Playoffs. Den Münchnern war dagegen die Enttäuschung über die vergebene Chance deutlich anzumerken.

AdUnit urban-intext4

Wade Baldwin war mit 20 Punkten bestern Korbjäger auf Seiten der Münchner. dpa