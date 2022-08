Evelyn Eisenreich zwei Mal auf dem Podest

Für die SchwimmerInnen der Jugend C, D und E waren die Baden-Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften das Saisonfinale 2021/2022. Evelyn Eisenreich und Leni-Charlotte Maier, beide Jahrgang 2009, schafften die Qualifikationszeiten und waren in Heidenheim für den TV Bad Mergentheim in der Jugend C am Start.

Evelyn Eisenreich war nach der Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zum Saisonabschluss noch einmal in Top Form und beendete ihr bislang erfolgreichstes Schwimmjahr mit Silber und Bronze über 200 Meter und 100 Meter Schmetterling. Die Silbermedaille über 200 Meter Schmetterling überraschte Trainer Olaf Schulze nicht, da Evelyn Eisenreich schon in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften die schnellste Baden-Württembergerin war. In Heidenheim kam sie nicht ganz an ihre persönliche Bestzeit heran, sonst wäre sogar der Sprung ganz nach oben auf das Podest möglich gewesen. Eine neue persönliche Bestzeit von 1:11,30 Minuten über 100 Meter Schmetterling brachten ihr den zweiten Podestplatz und die Bronzemedaille.

Über 50 Meter Schmetterling verbesserte sie den bisherigen Vereinsjahrgangsrekord um vier Hundertstel auf 32,34 Sekunden und verfehlte mit Platz fünf nur knapp einen weiteren Podestplatz.

Bei ihren Starts über 200 Meter Lagen, 100, 200 und 400 Meter Freistil bestätigte sie durchweg mit Top-Ten-Platzierungen ihre Zugehörigkeit zu den besten baden-württembergischen Schwimmerinnen des Jahrgangs 2009. Über 200 Meter Freistil verbesserte sie in ihrem letzten Rennen der Saison noch einmal ihre persönliche Bestzeit auf 2:25,44 Minuten und wurde Achte.

Für Leni-Charlotte Maier ging in Heidenheim sicher ihre bislang schwerste Saison zu Ende. Ihr Schwimmjahr war zum ersten Mal von vielen Trainingsunterbrechungen geprägt. So war sie sich mit Trainer Olaf Schulze einig, auf die langen Strecken zu verzichten und sich hauptsächlich auf die 50- und 100-Meter-Wettkämpfe zu konzentrieren.

Einigermaßen versöhnt war Leni-Charlotte Maier am Ende der Meisterschaft vor allem mit ihrer neuen persönlichen Bestzeit von 30,47 Sekunden über 50 Meter Freistil. Damit näherte sie sich ihrem eigentlichen Saisonziel, einer Zeit von unter 30 Sekunden, doch noch etwas an und sie verfehlte mit Platz elf nur knapp eine Platzierung unter den ersten Zehn.

Auch über 100 Meter Freistil gelang ihr eine neue persönliche Bestzeit von 1:07,27 Minuten und ein guter 12. Rang.

Mit zwei sechsten Plätzen über 50 und 100 Meter Schmetterling, Platz zehn über 50 Meter Rücken und Platz neun über 100 Meter Rücken bewies sie insgesamt ihre Stärke. df