Es ist alles dabei

Nach dem erfolgreichsten Jahr in der Vereinsgeschichte im Vorjahr gab es für die Tennis-Abteilung des TSV Kreuzwertheim dieses Mal völlig unterschiedliche Platzierungen. Von einer Meisterschaft, über zwei Vize-Meistertitel bis hin zum Abstieg war alles geboten. Dennoch zog die Vorstandschaft ein sehr positives Resümee zur abgelaufenen Saison.

Die Damen 40 verpassten mit einem 3:3-Unentschieden die Meisterschaft und belegten den zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Meister aus Neubrunn. Am Ende fehlten zwei Match-Punkte zum Titel. S. Rempt gewann ihr Einzel und die zwei Doppel-Punkte fuhren S. Rempt/D. Kutschan und A. Dosch/J. Wondollek souverän ein.

Absteigen aus der Nordliga 1 müssen die Herren 50 um Captain Martin König. Das Team verlor auch die letzten beiden Begegnungen. Gegen den TC Schwarz-Gold Erlenbach mit 2:7. Souverän gewann dabei Jürgen Dinkel mit 6:3 6:1 sein Einzel. König/Dosch gewannen noch den einzigen Doppelpunkt. Im letzten Saisonspiel beim TC Haibach gab es ein 3:6. J. Dinkel, H. Hertlein und F. Dosch siegten zwar in den Einzeln, doch die Doppel hatten dann wieder keine Chance.

Die Herren 40 verloren ihr letztes Spiel mit 2:4 gegen den TC Johannesberg. Tristan Enders und Ralf Müller gewannen völlig überlegen ihre Einzel in jeweils zwei Sätzen. Leider konnte man nur ein Doppel verletzungsbedingt spielen. Dieses verloren Enders/Müller jedoch mit 4:6 und 4:6. Hier belegte man zum Abschluss den fünften Platz.

Das Damen-Team um Rebecca Scheiber erkämpfte sich zum Abschluss noch einmal ein 3:3-Unentschieden gegen das Meister-Team vom TC Weilbach-Weckbach. Dunja Kutschan gewann ihr Einzel überlegen. Beide Doppel Scheiber/Dölger im Match-Tie-Break und Gebhardt/Kutschan klar in zwei Sätzen gingen an die „Kreuzemer“ und die Überraschung war perfekt. Der sechste Platz in der Abschlusstabelle wird eigentlich dem Leistungsstand der Damen-Mannschaft nicht gerecht.

Hier die Abschluss-Platzierungen der restlichen Teams: Die Herren 1 belegten den hervorragenden dritten Platz. Letzter wurde dagegem die SG-Mannschaft der Herren 55. Die Herren 30 holten wurden mit etwas Pech Zweiter. Und die Herren 65 holten den Meister-Titel (wir berichteten bereits).

An den nächsten Wochenenden wird der TSV mit einer Mixed-Truppe noch an dem neu geschaffenen Wettbewerb teilnehmen. Am 2. Oktober veranstaltet die Tennis-Abteilung wieder ihr traditionelles Mixed-Abschluss-Turnier. hs