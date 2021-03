Das 14. Lichess-Odenwald-Blitzturnier wurde auf eine Anregung aus Paimar hin erstmals in zwei Gruppen, eingeteilt nach der Spielstärke, durchgeführt. Teilgenommen haben Akteure der SF Bad Mergentheim, des SC BG Buchen, SK Buchen-Walldürn und SC Paimar, der eindeutig das größte Kontingent stellte. In der A-Gruppe (ohne Begrenzung der Wertungszahl) mit sechs Teilnehmern sicherte sich Sinan Kistner alias Sinanking7 (SF Bad Mergentheim) mit 4,5 Zählern aus 5 Runden unangefochten den ersten Platz. Rang zwei ging in deutlichem Abstand mit 3 Zählern an Peter Martin (Dontbeapatzer/SC Paimar), der verspätet in das Turnier einstieg, sich aber noch nach vorne arbeitete. Dritter wurde mit der etwas schlechteren Feinwertung Rahmuddin Najib-Mohammadi (SpringerNight1/SF Bad Mergentheim).In der B-Gruppe (Wertungszahl unter 1900) wechselte die Tabellenführung unter neun Teilnehmern mehrmals. Letztlich siegte Michael Gantert (MiGaPa/SC Paimar) mit 5 Zählern (aus 9 Runden) auf Grund der besseren Feinwertung vor Markus Dosch (guhl/SK Buchen-Walldürn) und Christian Gabriel (Christian-Gabriel/SC Paimar) mit 4,5 Zählern. Das 15. Lichess-Odenwald-Blitzturnier wird am Freitag, 12. März, ab 20 Uhr wieder in zwei Spielstärkegruppen angeboten. Gespielt werden 9 Runden Schweizer System mit der Bedenkzeit 3 Minuten plus zwei Sekunden Zuschlag pro Zug. eb