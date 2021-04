Erstmals geht der Sieg nach Paimar

Das 16. Lichess-Odenwald-Bezirksturnier wurde in Schnellschachform mit zehn Minuten Bedenkzeit ohne Zeitgutschrift pro Zug mit zehn Teilnehmern und sieben Runden nach Schweizer System durchgeführt. Es gab mit Peter Martin erstmals einen Gesamtsieger für den SC Paimar. Der Spitzenspieler des Vereins hatte 6 Zähler auf seinem Konto, genau so wie Klaus Kistner von den Schachfreunden Bad Mergentheim . allerdings besaß Martin die bessere Feinwertung, da er das direkte Duell gegen den punktgleichen Bezirskturnierleiter Klaus Kistner für sich entschieden hatte. Platz drei ging knapp dahinter an Konstantin Kappes (ebenfalls Sfr Bad Mergentheim) mit 5,5 Zählern. In gemessenem Abstand belegte Markus Dosch (SK Buchen/Walldürn) mit 3,5 Zählern den vierten Rang vor Klaus Link (SK Klingenberg) aus dem bayerischen Nachbarbezirk Untermain mit 3 Zählern. eb

