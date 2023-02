Erstmals eine Frau im Trainerstab

14 Köpfe zählt der GFL-Coaching-Staff der Schwäbisch Hall Unicorns. Die Coordinators Felix Brenner (Offense) und Markus Freckmann (Defense) haben jeweils vier beziehungsweise fünf Assistenten für ihre Positionsgruppen. Mit Bim Jensen wird in Hall erstmals eine Frau als GFL-Coach tätig und darüber hinaus bekommen Brenner und Freckmann einen namhaften Coordinator-Kollegen: Siegfried Gehrke übernimmt die Special Teams.

Head Coach Christian Rothe ist sich sicher: „Wir haben einen sehr guten Coaching-Staff zusammengestellt.“ Rothe führt das 14-köpfigen Trainer-Team der Unicorns an, in dem er sich weiterhin auf die Fähigkeiten von Analytics-Coach Friedemann Hees verlassen kann. In den letzten Wochen wurde sein Coaching-Staff durch weitere Zugänge komplettiert und Rothe freut sich darauf, „mit diesem Team nun richtig loslegen zu dürfen.“

2 Bilder Der frühere Headcoach Siegfried Gehrke ist wieder im Trainerstab der Unicorns. © Unicorns

Im Angriff trägt Felix Brenner als Offensive Coordinator die Verantwortung. Er kann mit Florian Günter (Offense Line) und Patrick Staudacher (Runningbacks) auf zwei bewährte Kräfte bauen. Hinzu kommen Florian Zielbauer für die Tight Ends und Yannick Baumgärtner für die Receiver.

Florian Zielbauer spielte bis 2016 bei den Rhein-Neckar Bandits und war dort auch als Jugend-Coach tätig. Außerdem coachte er in der baden-württembergischen Jugendauswahl. Seit 2018 war er in der zweiten Unicorns-Mannschaft als Offensive-Coordinator und Receiver-Coach tätig.

Auf eine beeindruckende Karriere kann Yannick Baumgärtner zurückblicken, sowohl als Spieler als auch als Coach. Der Jugend- und Aktiven-Nationalspieler kam nach Stationen in Düsseldorf, Ratingen, Langenfeld und Essen 2018 zu den Unicorns und wurde mit Ihnen zweimal deutscher Meister sowie zweimal CEFL-Champion. Bereits 2006 übernahm er seine erste Traineraufgabe in der C-Jugend der Düsseldorf Bulldozer. In Essen und in Düsseldorf war er als Athletic-Coach tätig und betreute die Receiver, was er heute auch in der Jugendnationalmannschaft tut.

In der Unicorns-Defense unterstützen den neuen Coordinator Markus Freckmann die beiden Haller Urgesteine Bernd Schnurrer und Sven Mielke in der Defense Line (wir berichteten). Außerdem kann er auf Gerhard Jäger bauen, der weiterhin die Defensive Backs betreut und zusätzlich als Athletic-Coachs tätig wird. Zwei neue Gesichter im Betreuerpersonal der Abwehr sind Philipp Pfannschmidt (Linebacker) und Bim Jensen (Cornerbacks).

Philipp Pfannschmidt spielte ab 2011 in der Unicorns-Jugend und wechselte 2013 zu den Aktiven, wo er zuletzt in der U2 aktiv war. Während Pfannschmidt seine erste Traineraufgabe übernimmt, bringt die Schwedin Bim Jensen bereits einige Coaching-Erfahrung mit. Der Kontakt zu ihr kam über Mike Gentili, den Head Coach des Haller Frauenteams zustande. Jensen wird bei den neu gegründeten Unicorns Women spielen und parallel dazu als erste Frau im Haller Coaching-Staff die Cornerbacks des GFL-Teams betreuen. 2018 begann sie mit dem Coaching bei den Orebro Black Knights, sammelte Erfahrungen in den USA als Private Coach und im NCFA-Club-Team der Sacred Heart University in Fairfield, Connecticut sowie zuletzt im Jugendprogramm der Hamburg Pioneers. „Es war schon immer ein Ziel von mir, in der GFL zu trainieren“, sagt Bim Jensen. „Ich bin überglücklich, dass sich nun die Möglichkeit ergibt, Teil des GFL-Teams der Unicorns zu sein.“

Den zweifellos renommiertesten Zugang im Coaching-Staff des amtierenden deutschen Meisters stellt Siegfried Gehrke gar. Der Unicorns-Gründer, frühere Head Coach und heutige Sportdirektor wird 2023 als Special-Teams-Coordinator wirken und dabei sicher auch seine großen Erfahrungsschatz überall dort einbringen, wo er gefragt ist. Bis 2016 war er 26 Jahre lang Head Coach des Aktiven-Teams der Unicorns. Seine größten Erfolge feierte Gehrke mit fünf German-Bowl-Teilnahmen, von denen er mit seinem Team zwei gewinnen konnte (2011 und 2012). Nach der Saison 2016 übergab er das Zepter an Jordan Neuman, blieb aber als Sportdirektor und Assistant-Coach auf verschiedenen Positionen im Haller Jugendprogramm und in der U2 weiterhin aktiv. axst