Erster Sieg für Ligaverbleib

Die Kunstturner des FC Viktoria Hettingen erzielten nach zweijähriger pandemiebedingter Ligapause beim Auftakt der Verbandsliga ihren ersten Sieg gegen den TV Obergrombach. Mit einem eindeutigen Geräteerfolg von 12:0 zeigten die Turner in Obergrombach eine starke Leistung. Geturnt wurde wie gewohnt in olympischer Reihenfolge, so dass mit dem Boden begonnen wurde.

Pascal Briem mit 11,30 Punkten, Tobias Schmelcher (10,9), Nicolas Heck (10,2) und Dominik Linsler (10,15) zeigten starke Übungen. Durch gestreckte Salti mit ganzer Schraube und Flick-Flacks, die sauber geturnt wurden, erzielte der FC einen knappen Gerätesieg von 42,55:41,90.

Lukas Schmidt mit Kreuzhang an den Ringen. © Schmelcher

Beim Pauschenpferd zeigten die Hettingener, dass sie auch dieses Gerät beherrschen. Auch hier bewies Pascal Briem durch seine saubere Übung (10,60), dass er in Top-Form ist. Aber auch seine Teamkollegen Robert Balint (10,2), Tobias Schmelcher (9,8) und Rico Leitz (9,6) kamen ohne Sturz bei ihren Kürübungen durch. Die Zuschauer sahen Scheren in verschiedenen Variationen, Kreisflanken und Abgängen in den sicheren Stand. Der TV Obergrombach hatte gleich mehrere Stürze und somit gab es einen deutlichen Gerätesieg mit 40,2:34,55 für den FC.

An den Ringen galt es den guten Start zu stabilisieren, um dem TV Obergrombach keine Angriffsfläche zu bieten und einen weiteren Gerätesieg zu erreichen. Vor allem David Dittrich und Christoph Schmelcher mit jeweils 10,7 Punkten zeigten starke Leistungen durch technisch saubere Schwungelemente und Krafthalteteile wie Kreuzhang und Doppelsalto als Abgang. Durch die kraftvollen Übungen erturnten Lukas Schmidt (10,2) und Tobias Schmelcher (10,05) einen erneuten Gerätesieg mit 41,65:39,1 Punkten vor der Halbzeit.

Dann galt es am Sprung, weiterspitzen-Leistungen abzurufen, um auch dieses Gerät für sich zu entscheiden. Hier zeigten vor allem Nicolas Heck (11,65) und Tobias Schmelcher (11,45) einen perfekten Tsukahara in den sicheren Stand. Gerade beim Sprung fieberten die mitgereisten Fans stark mit, da jeder Turner nur einen Versuch hat und diesen in den sichern Stand turnen möchte. Dominik Linsler (10,7) und Finn Pfeil (10,55P) sicherten hier auch den Gerätesieg mit 44,35:42,60.

Am Barren boten die Kunstturner vom FC kaum Angriffspunkte für die Kampfrichter. Durch elegante sichere Übungen wurde mit 46,35:42,8 Punkten ein weiterer Gerätesieg für den FC verbucht. Wiederholt zeigte Pascal Briem mit 12,25 Punkten, dass er in Bestform ist und bot eine abzugsfreie Übung. Auch seine Turnerkollegen Tobias Schmelcher (11,65), David Dittrich (11,3) und Christoph Schmelcher (11,15) turnten sauber die einzelnen Elemente und erzielten somit die höchste Gerätewertung.

Viele Flugelemente

Am letzten Gerät, dem Reck, setzten die Hettinger ihren starken Wettkampf fort und entschieden auch dieses Gerät mit 42,40:40,0 für sich. Mit dem Flugelementen Überkehren, Freie Felge, Riesen in verschiedenen Variationen und sauberem Salto oder Doppelsalto als Abgang in den sicheren Stand. Tobias Schmelcher (11,05), Pascal Briem (10,6), David Dittrich (10,45) und Christoph Schmelcher (10,3) rundeten mit einer starken Mannschaftsleistung den Wettkampf ab.

Am Ende gewann der FC Hettingen mit 257,5:240,95. Die beste Einzelwertung erzielte Pascal Briem (65,15) und Tobias Schmelcher (64,9) vom FC, sowie Johannes Speck (64,4) vom TV. Das Trainerteam David Dittrich/Tobias Schmelcher und Jugendleiter Michael Schmelcher waren mit der Leistung sehr zufrieden, da damit der erste Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden konnte. Niklas Mackert unterstützte das Team und hofft bei den nächsten Wettkämpfen eingreifen zu können. misch