Nach dem Aufstieg in der vorangegangenen Runde geht der TSV Marbach in der neuen Saison wieder in der Oberliga an den Start.

Kürzlich wurde der erste von insgesamt vier Wettkampftagen, an denen in der Regel zwei Wettkämpfe stattfinden, ausgetragen. Einer der beiden gastgebenden Mannschaften an diesem Tag war der TSV Marbach, dessen Schützen auf der heimischen Schießanlage die

...