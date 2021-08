Erste Damen-Mannschaft steigt auf

In beeindruckender Weise ist die erste Damenmannschaft des TSV Assamstadt ungeschlagen Meister in der 1. Bezirksklasse geworden und spielt ab der nächsten Saison in der 2. Bezirksliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im letzten Spiel gegen die zweitplatzierte Mannschaft aus der Spielgemeinschaft Beckstein/Grünsfeld gelang ein 6:3-Erfolg. Damit blieben die Assamstädterinnen in der Medenrunde ohne Niederlage.

Rosalie Naber, Eva Hügel, Patrice Schaller und Natalie Fischer gewannen alle ihre Einzel in zwei Sätzen. Carla Hügel und Linda Zuck mussten sich knapp geschlagen geben. Somit stand es nach den sechs Einzelm 4:2 für den TSV Assamstadt. Ein Doppel musste für den Gesamtsieg und den damit verbundnen Aufstieg also noch gewonnen werden. Es wurden dann sogar zwei gewonnene Doppel und somit stand der 6:3-Erfolg fest.

Beeindruckend ist die Gesamt-Bilanz der Damenmannschaft aus Assamstadt. Bei 50:4 Matches wurden nur vier Spiele abgegeben. Die Medenspiele gegen den TC Fahrenbach, TC Dallau, TC Sulzbach II wurden alle mit 9:0 gewonnen. Gegen den TC Haßmersheim gelang ein 8:1- Erfolg. Und dann gab es noch das 6:3 im letzten Spiel

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Spielerinnen sind sich einig, dass das Training im Vorfeld mit Walter Müller einen großen Anteil an diesen tollen Erfolg hat. dwe