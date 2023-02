Erst siegen und dann hoffen

Im letzten Spiel der zweiten Fiba- Europe-Cup-Gruppenphase empfangen die Merlins Crailsheim Gaziantep Basketbol. Das Team aus der türkisch-syrischen Grenzregion entschied sich, trotz der schweren Erdbeben in der Heimat dazu, das Spiel austragen zu wollen. Sie sind bereits sicher als Gruppensieger für das Viertelfinale qualifiziert, die Merlins haben nur noch Außenseiterchancen auf das Weiterkommen. Sprungball in der Arena Hohenlohe ist am Mittwoch um 18:45 Uhr. Das Spiel wurde um 15 Minuten vorverlegt, damit es zeitgleich zum Parallelspiel BC Kalec/Cramo gegen Heroes Den Bosch stattfindet.

Gaziantep steht seit Montagmorgen in allen Schlagzeilen. Die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien treffen auch genau den Ort, in dem die Merlins vor weniger als vier Wochen zu Gast waren. Nun reist die Basketballmannschaft von Gaziantep auf eigenem Wunsch nach Crailsheim.

„Zunächst einmal möchte ich betonen, wie schwierig es gerade für die Türkei und vor allem die Region um Gaziantep ist, dieses Spiel zu spielen“, sagt Merlins-Headcoach Nikola Markovic und fügt an:. „Sportlich gesehen sind sie das beste Team der Gruppe und bereits weiter. Wir haben noch eine kleine Chance auf ein Weiterkommen, aber das liegt nicht mehr nur in unserer Hand. Ich hoffe, dass wir ein anderes Spiel als gegen Chemnitz zeigen. In Gaziantep hatten wir 35 starke Minuten. Diese Intensität und Entscheidungsstärke möchten wir wiederholen. Mit unseren Fans im Rücken ist alles möglich.“

Ganz enges „Ding“

Spannend ist der Kampf um Platz zwei in der Gruppe. Den können vor dem finalen Gruppenspiel noch alle anderen Teams erreichen und somit ebenfalls den Sprung in die nächste Runde schaffen. Die besten Voraussetzungen haben die Esten Kalev/Cramo. Ihnen reicht ein Sieg gegen Den Bosch, um aus eigener Kraft weiterzukommen. Die Merlins sind hingegen auf Schützenhilfe angewiesen. Sie erreichen nur dann das Viertelfinale, wenn sie ihr Spiel gegen Gaziantep für sich entscheiden und gleichzeitig Den Bosch in Estland gewinnt.