Erst Platte, dann viel Luft

Mit dem Ironman in Israel beendete der Buchener Triathlet Christian Trunk die Saison 2022: Nach einem Rennen unter extremen Bedingungen mit Starkregen, orkanartigen Böen sowie vier platten Reifen war das Rennen um eine möglichst gute Platzierung bereits auf den ersten Kilometern auf dem Rad gelaufen; hier fing sich Christian Trunk die ersten Platten ein. Trotz aller Widrigkeiten zog er aber durch und „finishte“ das Rennen. Bemerkenswert dabei ist, dass nur die Hälfte der Profiathleten überhaupt ins Ziel kam. Alle anderen hatten aufgegeben.

Während es in den Tagen vor dem Rennen noch trocken und angenehm war, änderten sich die Bedingungen über Nacht. Kurz vor dem Rennen setzten starker Wind und Regen ein. Das Schwimmen fand aufgrund von Sturm und Wellen im Neoprenanzug statt. Bereits in der ersten Runde bemerkte Christian Trunk, dass das Schwimmen im See Genezareth eher einem Schwimmen auf offenem Meer gleicht. Hohe Wellen machten diese Disziplin zur Herausforderung.

Der Buchener Profi-Triathlet Christian Trunk kämpfte beim Ironman in Israel mit widrigen Bedingungen – finishte aber trotzdem. © privat

Auf dem Rad fand Christian sehr schnell in sein Tempo. Unglücklicherweise fing er sich bei Kilometer sieben einen Platten ein und bei Kilometer acht den nächsten. Die dadurch erforderliche Zwangspause, damit die Dichtmilch abdichten konnte, dauerte bei Regen noch länger. Durch die Panne verlor er nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch schnelle Mitfahrer; somit war er alleine auf weiter Flur.

„Tubeless“-Variante

Auf der zweiten Radrunde kamen darüber hinaus noch die Platten Nummer drei und vier hinzu. Spätestens dann war kaum noch Luft im Reifen. Anders als noch in Almere entschied sich Trunk in Israel für die „Tubeless“-Variante: Er fuhr also die Reifen ohne Schlauch. Er ist als starker Radfahrer bekannt, auch, was seine Radbeherrschung angeht. Aber die Bedingungen mit starken Windböen ließen auch ihn mehrmals fast stürzen.

Der abschließende Marathon begann solide. Jedoch ist Christian Trunk früh klar geworden, dass es ein langer Tag werden würde: Mit Schmerzen in der Ferse und verhärteten Oberschenkeln war es ein Lauf gegen sich selbst. Die Kälte und etwas wenig Verpflegung beim Lauf werden sein Übriges getan haben.

Pause benötigt

Danach resümierte der Buchener, der in Heidelberg lebt: „Natürlich habe ich mir das Rennen im Vorfeld komplett anders vorgestellt. Allerdings bin ich überhaupt nicht enttäuscht über das Rennen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe noch nie so sehr gelitten und kämpfen müssen, um überhaupt ins Ziel zu kommen. Von der ersten Minute an war mir klar, dass das ein verdammt langer Tag werden würde – mit brutalen Bedingungen. Hinzu kam noch extremes Pannenpech mit vier Platten auf dem Rad. Minütlich habe ich ans Aussteigen gedacht. Rein sportlich habe ich bis heute keinen Grund gefunden, es nicht getan zu haben. Motiviert haben mich nur noch die vielen Unterstützer um mich herum. Auf keinen Fall wollte ich jemand am Ende des Jahres enttäuschen. Für mich habe ich das Rennen abgehakt und es als ‚gehört dazu‘ eingestuft. Es war mit 14 Monaten eine extrem lange Saison und ich brauche definitiv eine Pause. Ein gutes Zeichen war, dass ich am Ende mental immer noch stark gewesen bin. Ich bleibe optimistisch und ein Kämpfer. Somit beende ich die Saison positiv und schaue mit Freude auf 2023.“