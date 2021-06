Erst ab dem zweiten Spielabschnitt läuft der Motor der Unicorns rund

Im Freitagabend-Spiel der GFL verbuchten die Schwäbisch Hall Unicorns ihren zweiten Punktspielerfolg der Saison. Mit 45:20 gewannen die Haller bei den Saarland Hurricanes, die die Unicorns in einigen Spielphasen stark forderten. Die im zweiten Viertel erspielte Führung gaben die Haller aber nie aus der Hand.

Der Punkteknoten platze bei den Unicorns dann auch erst nach dem ersten Seitenwechsel, als Jannis Fiedler über zwei Yards die 7:0-Führung erlief. Fiedler war neben John Santiago und Sebastian Giel einer von drei Runningbacks, auf die die Haller die Laufarbeit verteilten. Auch beim Passspiel zeigte die Unicorns-Offense ihre Variabilität. Der im Winter von den Hurricanes zu den Unicorns gewechselte Quarterback Alexander Haupert verteilte seine Pässe fast gleichmäßig an Tyler Rutenbeck, Yannick Mayr und Moritz Böhringer. Diese vielfältigen Möglichkeiten waren am Ende der Schlüssel zum Erfolg gegen eine gut eingestellte Hurricanes-Defense.

Kaum aufzuhalten waren die Unicorns bei den Saarland Hurricanes. © Löffler

Halls Monteze Latimore setzte im direkten Gegenzug der Saarländer nach dem 7:0 den nächsten Unicorns-Akzent. Er fing einen Pass von Saarlands Josh Goldin ab und trug ihn über 72 Yards zum 14:0 zurück. Latimore krönte damit seine starke Leistung, die er das gesamte Spiel über zeigte. Besonders gut verstanden es die Haller Verteidiger, den Hurricanes-Spielmacher Goldin früh unter Druck zu setzen und damit sein Passspiel phasenweise komplett auszuschalten. Anders Halls Alexander Haupert, der zehn Sekunden vor der Halbzeit Yannick Mayr mit einem 19-Yards-Pass zum 21:0 bediente. Der Schlusspunkt war dann dem ebenfalls stark spielenden Linebacker Luis Bach vorbehalten: Er schnappte sich den nach einem missglückten Passversuch der Hurricanes in der Luft tendelnden Ball und trug ihn über 49 Yards zum 45:20-Endstand (PAT Stadelmayr) in die Saarländische Endzone.

„Insbesondere nach dieser kurzen Woche bin ich sehr froh über den Erfolg heute“, sagte Halls Head Coach Jordan Neuman nach dem Spiel. „Die Hurricanes waren ein starker Gegner und sie haben einige sehr gute Spieler in ihrem Team. Umso mehr freut es mich, dass uns heute ein Sieg gelungen ist.“

Mit der Leistung in der Offense und Defense seines Teams zeigte sich der Cheftrainer zufrieden: „Gut, dass wir jetzt ein freies Wochenende zur Erholung vor uns haben, denn ab Montag werden wir uns intensiv auf den CEFL Bowl in Innsbruck am Samstag vorbereiten“, sagte Jordan Neumann. axe