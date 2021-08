Erneute Meisterschaft

Eine sehr kurze und ungewöhnliche Meisterschaftsrunde beendete das U18-Mädchenteam des TC Götzingen erfolgreich mit dem ersten Platz.

Als einziges Team des TCG hatten sich die Spielerinnen entschieden, trotz der Corona-Maßnahmen und der im Frühjahr noch sehr ungewissen Situation an der Runde teilzunehmen. Wegen des Rückzugs anderer Teams konnten am Ende nur wenige Begegnungen in der Gruppe überhaupt ausgetragen werden.

Die Begegnung auf der heimischen Tennisanlage gegen den TC RG Sulzbach war dann das entscheidende Spiel um Platz eins in der 1. Bezirksklasse. Bei bestem Tenniswetter und letztlich unter fast normalen Bedingungen setzten sich die TCG-Juniorinnen verdient mit 5:1 durch und errangen damit auch in diesem Jahr die Meisterschaft. Dies gelang dem Team, das seit Jahren von Jannik Kemmerer trainiert wird, in den Jahren 2017 und 2019 bereits als U12- und als U14-Team.

Am Erfolg beteiligt waren folgnde U18-Spielerinnen Eva Jaufmann, Luise Link, Johanna Bischoff, Lea Flachsmann, Pia Heß und Joelle Ihrig. jm

