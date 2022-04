Erik Schmid sichert sich Einzelgold

Bei den Landesmeisterschaften Baden-Nord und Württemberg in Biberach präsentierten sich die Tauberbischofsheimer Florett-Musketiere in hervorragender Form. Im U11-Wettbewerb siegte Erik Schmid souverän, sein Teamkollege Nio Ködel schrammte mit Rang fünf ebenso knapp an einer Medaille vorbei wie die Finalistinnen Jette Brinkmann (Rang fünf) und Katharina Heinrich (Platz sieben).

Damen machen Auftakt

Die Damen machten den Auftakt in der ehemaligen Reichsstadt. Jette Brinkmann besiegte in ihrer Vorrunde unter anderem die Lokalmatadorin Frieda Bach mit 5:1 und blieb mit einem klaren 5:3 gegen Alissa Günzel (SV Esslingen) auf der Siegerstraße. Damit hatte sie im nächsten Durchgang ein Freilos.

Auch Katharina Heinrich schaffte den Sprung in die Direktausscheidung der besten 16. Hier bezwang sie nach einem spannenden Schlagabtausch Adria Kapisoda (TG Biberach) mit 10:8.

Im Viertelfinale ging es für Brinkmann gegen die spätere Siegerin, Finja Mergl (Future Fencing Werbach). Brinkmann zeigte starke Paraden, unterlag dennoch mit 5:10 und wurde Fünfte. Auf der Nebenbahn hatte Katharina Heinreich trotz engagiertem Kampf ebenfalls das Nachsehen: Nach einer Niederlage gegen die spätere Vizemeisterin, Marilou Steinle vom PSV Stuttgart, wurde sie Siebte.

Das Duo Schmid und Ködel setzte in den jeweiligen Vorrunden ebenfalls ein Ausrufezeichen. Die beiden Zehnjährigen gewannen jeweils vier Gefechte und verloren nur einmal knapp mit 4:5. Damit waren beide topgesetzt und bekamen ein Freilos im nächsten Durchgang.

Im Kampf um den Einzug in die Medaillenränge unterlag Nio Ködel nach einem umkämpften Schlagabtausch mit 7:10 gegen den Weinheimer Ole Kornberger. „Nio und Ole waren bereits in der Setzrunde aufeinander getroffen, da hatte Nio noch mit 5:4 die Nase vorne“, berichtet Trainer Markus Hartmann. Rang fünf gab es für Ködel.

Eine starke Leistung bot Erik Schmid. Er gewann sein Viertelfinale gegen Jasper Kraft (TSG Weinheim) mit 9:6 nach Zeitablauf und ließ anschließend Ole Kornberger mit 10:0 keine Chance. Im Kampf um Gold standen sich der Tauberbischofsheimer und Jonas Villar (Freiburger TS) gegenüber.

„Erik hatte in der Setzrunde unglücklich mit 4:5 gegen Jonas verloren und lag im Finale bereits mit 1:4 hinten“, erinnert sich sein Trainer Markus Hartmann. Doch dann startete Schmid eine furiose Aufholjagd und setzte seinen Gegner mit treffsicheren Angriffen unter Druck. Nach seinem 10:6-Erfolg jubelte neue Landesmeister im Florett, Erik Schmid.

„Unsere Nachwuchsfechter haben sich stark präsentiert“, resümierte Coach Markus Hartmann den Turniertag. „Mit ein bisschen mehr Glück wäre sogar noch die ein oder andere Medaille für uns herausgesprungen, das macht Hoffnung.“ fc