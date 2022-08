Erfolgreiche Buchener Schützen

Bei den Landesmeisterschaften des Badischen Sportschützenverbandes erreichten die Teilnehmer der Schützengesellschaft Buchen drei Landesmeistertitel, einen zweiten sowie drei dritte Plätze.

Angelika Lehnert wurde Landesmeister mit der Sportpistole (25 Meter), Georg Schädle in der Disziplin Pistole-Auflage (50 Meter) und Manfred Lüdtke mit dem Luftgewehr (Auflage). Die Vizemeisterschaft erreichte Jürgen Sillmann mit der Sportpistole (Auflage/25 Meter). Drei dritte Plätze holte Hannelore Müller mit dem Luftgewehr, Gewehr 100 Meter und 50 Meter), jeweils in der Auflagedisziplin. Somit hat sich jeder Buchener Teilnehmer an diesen Landesmeisterschaften einen Podestplatz belegt.

Unser Bild zeigt die Teilnehmer an den Meisterschaften zusammen mit dem Vorstand der Schützengesellschaft Buchen. Auf dem Bild fehlt Manfred Lüdtke. Bild : Martin Hahn Fotodesign