Er soll die Merlins weiter verzaubern

Kontinuität an der Seitenlinie: Headcoach Sebastian Gleim verlängert seinen Vertrag bei den Merlins Crailsheim vorzeitig bis 2025. Im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier verkündeten die Crailsheimer die vorzeitige Vertragsverlängerung ihres Headcoaches Sebastian Gleim. Der neue Kontrakt läuft für weitere drei Jahre. Damit bleibt der 38-Jährige bis mindestens 2025 an der Seitenlinie der Hohenloher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Sportliche Leiter der Merlins Ingo Enskat freut sich über die weitere Zusammenarbeit. „Kontinuität und Stabilität sind zwei wichtige Faktoren bei den Merlins. Neben den langfristigen Verlängerungen mit Moe, Fabi, Boggy und René gilt das insbesondere auch für den Trainerposten. Was sich im ersten Augenblick vielleicht nicht immer spannend anhört, ist jedoch die Basis für all das andere: Unsere Erfolge, unsere Leidenschaft und unsere Verrücktheiten. Gerade auf der Trainerposition ist das Gefühl wichtig, etwas gemeinsam erreichen zu wollen, einen Weg zusammen zu gehen und etwas gemeinsam zu entwickeln. Sebastian tickt dort wie wir und hat diese Ambitionen in sich, die einen immer etwas Besonderes anstreben lassen wollen. Sein Start bei uns letztes Jahr war in jeder Beziehung ein richtig guter Anfang, der Lust auf mehr gemacht hat. Mit ihm weiterzuarbeiten ist deshalb einfach eine logische Konsequenz.“

Unvergessene Pokalsensation

Sebastian Gleim gibt in Crailsheim weiter den Ton an.

Sebastian Gleim wechselte im Sommer 2021 von Ligakonkurrent Frankfurt zu den Merlins. In seiner Debütsaison schaffte er mit der Mannschaft den Sprung ins FIBA Europe Cup Viertelfinale. Unvergessen bleibt auch die Pokalsaison, in der sich Gleim mit seinem Team erst im Finale geschlagen geben musste. In den kommenden drei Spielzeiten möchte der zweifache Familienvater an den Erfolgen anknüpfen und weiterhin ein Stück Merlins-Geschichte schreiben.

„Langjährige Perspektive“

Mehr zum Thema Basketball Die totale Identifikation Mehr erfahren Basketball Weihnachtsfest mit den Merlins Mehr erfahren

„Bei den Merlins frühzeitig bis 2025 zu verlängern, ist für mich etwas Außergewöhnliches. Ich habe hier in Crailsheim eine aufregende Premierensaison erlebt, durfte hautnah spüren, welche Begeisterung rund um diesen Club mit seinen leidenschaftlichen Fans herrscht. Umso mehr freue ich mich, unsere besondere Basketballkultur auch in Zukunft mitgestalten zu können. Gleichzeitig ist es für mich als Familienvater eine tolle Situation, mit meiner Frau und unseren Kindern eine längerfristige Perspektive zu haben“, sagt Sebastian Gleim über seine Verlängerung und ergänzt: „Als Basketballcoach einen mehrjährigen Vertrag zu unterschreiben, bedeutet Vertrauen und Verantwortung zugleich. Ich bin dankbar und spüre eine ebenso große Vorfreunde, für diesen einzigartigen BBL-Standort weiterhin an der Seitenlinie zu stehen. Ich bin stolz, ein Merlin zu sein und zu bleiben.“ cdud