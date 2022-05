Endspiel um den Titel

Die Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen beschließt an diesem Wochenende die Saison 2021/22. Während in Sachen Abstieg und Abstiegsrelegation die Würfel gefallen sind, ist das letzte Wort beim Thema Meisterschaft und Aufstiegsrelegation noch nicht gefallen. Der SV Niklashausen II und der SV Seckach werden sich die beiden Plätze teilen, die Zuordnung entscheidet sich zeitnah. SV Niklashausen II – SV Seckach (Freitag, 20. Mai, 20 Uhr). Im Kracher treffen der SV Niklashausen II (30:2) und der SV Seckach (32:2) im direkten Duell um die Tabellenspitze aufeinander. Fast die gesamte Spielzeit über punkteten beide Mannschaften stetig doppelt, mit Ausnahme des direkten Vergleichs. Am letzten Spieltag erwischte es die Seckacher beim FC Hettingen. Nun sind beide Kontrahenten um die Meisterschaft gleich an Minuspunkten. Sollten die Gastgeber komplett antreten, gelten sie als Favoriten. SV Niklashausen II – Spvgg Hainstadt II (Samstag, 21. Mai, 18 Uhr). Der SV Niklashausen II (30:2) bestreitet am Samstag ein weiteres Heimspiel – und zwar gegen die Spvgg Hainstadt II (19:15). Die Spvgg hat eine gute Saison hingelegt, wird aber bei den Niklashäusern als klarer Außenseiter antreten dürfen. Die Gastgeber könnten, abhängig vom Ausgang ihres Spiels tags zuvor gegen den SV Seckach, in dieser Partie gar um die Meisterschaft und den Aufstieg spielen. TSV Oberwittstadt – SV Dertingen (Samstag, 21. Mai, 18 Uhr). Der TSV Oberwittstadt (3:31) hat den SV Dertingen (19:15) zu Gast. Der TSV hat die komplette Saison über lediglich gegen Mitabsteiger SC Grünenwört punkten können und sieht sich gegen die seit Monaten konstant agierenden Dertinger einer wohl zu schwierigen Aufgabe gegenüber. In der Hinrunde siegte der SV knapp mit 9:7. SG Dörlesberg/Nassig – ETSV Lauda (Samstag, 21. Mai, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (18:16) spielt im die Saison abschließend angesetzten Match gegen den ETSV Lauda (17:17). Beide Mannschaften sind Teil eines breiten Tabellenmittelfeldes. Die SG hat nach einer personell schwierigen Phase mit komplettem Orchester wieder mächtig an Fahrt aufgenommen und scheint auch in der spielerischen Lage, gegen den ETSV voll zu punkten. hpw

